Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPAD NA VENEZUELU

Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli ga na tajnu lokaciju

Venezuela's President Nicolas Maduro holds a press conference, in Caracas
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
1/11
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 10:59

Još u studenom 2025., Trump je Maduru putem tajnih kanala poslao jasan ultimatum: "Otiđi ili se suoči s posljedicama".

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države izvele "veliki napad" na Venezuelu, nakon čega su predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni i prebačeni izvan zemlje. Objava na društvenoj mreži Truth Social, uslijedila je nakon noći u kojoj su snažne eksplozije potresle glavni grad Caracas i druge dijelove Venezuele, označivši dramatičnu kulminaciju višemjesečnih napetosti i vojnog pritiska Washingtona.

Rano ujutro, oko dva sata po lokalnom vremenu, podjsetimo, stanovnike Caracasa probudila je serija od najmanje sedam velikih eksplozija. Prema potvrđenim izvješćima i snimkama koje kruže društvenim mrežama, ciljevi napada bili su ključni vojni i strateški objekti. Među pogođenim lokacijama su zračna baza La Carlota i Fuerte Tiuna, glavno vojno sjedište u Caracasu gdje se vjerovalo da Maduro boravi. Eksplozije su odjeknule i u lučkom gradu La Guairi te u zračnoj luci Higuerote, istočno od prijestolnice.

Vlada Venezuele je, prije nego što je Madurova sudbina potvrđena, proglasila izvanredno stanje, optuživši SAD za "tešku vojnu agresiju" i pozvavši pristaše da izađu na ulice. Neposredno prije napada, američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) izdala je upozorenje kojim se američkim komercijalnim zrakoplovima zabranjuje letenje venezuelanskim zračnim prostorom zbog "vojnih aktivnosti u tijeku".

Ova akcija nije bila iznenadna. Uslijedila je nakon četveromjesečnog "rata iz sjene" koji je počeo u kolovozu 2025. godine. SAD je sustavno uništavao financijske žile kucavice Madurova režima kroz operaciju "Southern Spear", koja je uključivala zapljene naftnih tankera, udare na brodove za prijevoz droge i potpunu pomorsku blokadu. U regiji je bila stacionirana golema vojna sila, uključujući udarnu skupinu nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford.

Još u studenom 2025., Trump je Maduru putem tajnih kanala poslao jasan ultimatum: "Otiđi ili se suoči s posljedicama". Maduro je navodno pokušao ispregovarati amnestiju, što je odbijeno. Njegov posljednji očajnički potez bio je u četvrtak, kada je ponudio američkim kompanijama ugovore za eksploataciju nafte kako bi zaustavio napade.

Nakon Trumpove objave, uslijedile su oštre međunarodne reakcije. Iran i Kuba osudili su napad kao "kriminalni čin" i "državni terorizam", dok je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro zatražio hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. S Madurom izvan igre, otvoren je put prema naftnom pojasu Orinoco, najvećim svjetskim rezervama teške sirove nafte. Očekuje se da će SAD instalirati prijelaznu vladu koja će obnoviti američki pristup tim resursima, što je bio jedan od otvorenih ciljeva Trumpove administracije. 

Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici
Ključne riječi
napad na Venezuelu SAD Venezuela Nicolas Maduro Donald Trump

Komentara 57

Pogledaj Sve
GE
Gerilac78
11:17 03.01.2026.

Kmeče komunisti, nesvrstani i svi slični. Rusi ovakvu akciju ne mogu izvesti nikad, 4 godine mlate blato u Donbasu a njihovi još navijaju.

Avatar juma
juma
11:35 03.01.2026.

Ovo je pokazna vježba Rusiji i Putinu kako se rješavaju problemi s neposlušnim vladama. Bez velikih žrtava i u roku od nekoliko sati.

Avatar Castro
Castro
11:25 03.01.2026.

Baka bi rekla “ ne bodi se sa rogatima “..! Kaj je mislio ovaj klaun, da se ameri šale.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

10
POGINULO NAJMANJE 40 OSOBA

Vlasnik kluba iz Crans-Montane već je bio u zatvoru: Sam je preuređivao lokal, vlasti sada istražuju sporne zahvate

Nakon tragedije, Moretti i njegova supruga oglasili su se u švicarskim medijima, istaknuvši da su potreseni događajem i da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. – Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je loše – poručio je Moretti, naglašavajući kako je klub godinama poslovao u skladu s propisima te da je bio podvrgnut inspekcijama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!