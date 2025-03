I uz zabrinjavajuće slabu obranu, Cibona se provukla protiv Dubrave

Košarkaši Cibone umalo su u domaćem prvenstvu doživjeli i drugi poraz zaredom te je i u tijesno izborenoj pobjedi protiv Dubrave (96:92) bilo vidljivo da je sastav u krizi. Cibosi kao da su motivacijski više usredotočeni na grčevitu borbu za ostanak u ABA ligi a manje za ono što im se događa u domaćim vodama gdje im ne prijeti nikakvo ispadanje.

Nakon gostovanja i poraza u Zaboku (80:90), ono što prvo upada u oči jest visok broj koševa koji su vukovi u te dvije utakmice primili. A to nam govori da njihova individualna obrana, ali i defenzivne rotacije, ne funkcionira što pak ponešto govori i o voljnom faktoru samih igrača. Jer, primiti 90 koševa od Zaboka i čak 92 od Dubrave poražavajuće je za individualno gledano puno vrjedniju momčad.

A da Cibonin trener Josip Sesar u završnici ove utakmice nije na raspolaganju imao raspoloženog Filipa Bundovića možda bismo i nakon ove utakmice pisali o porazu vukova. Jer Bunda je najprije ubacio, nakon skoka u napadu za 83:81, zatim je asistirao Skoriću za 85:81, potom i zabio teški koš za 87:82 a zatim je pogodio i za 89:84 nakon čega je uslijedila penal-završnica.

Da njegova momčad nije dobro izgledala priznao je i Josip Sesar:

- Teška utakmica. Nije bila baš neka ljepotica. Moramo biti svjesni da nismo dobro izgledali. Moramo sve napraviti da se malo podignemo u ovom trećem dijelu domaćeg prvenstva. Nikako da dobijem onu reakciju koju želim, prije svega u obveznom dijelu, dakle i u zagrađivanju. To je velika boljka ove momčadi od samog starta.

Zanimljivo je da je trener pobijeđene momčadi, Mladen Starčević, zvučao zadovoljnije od trenera pobjedničkog sastava:

- Cibona je zasluženo pobijedila. Imaju pregršt dobrih igrača. Mi smo bili blizu našeg najboljeg izdanja. Uočavam 30 slobodnih bacanja za Cibonu a 14 za nas i to je vidna razlika. Kao i 16 skokova u napadu oni a kod nas četiri. Ovo su dva parametra u toj kontakt igri, koja nije do nas trenera nego nekoga drugog. Ovo je već druga utakmica u trećem krugu da imamo četiri-pet igrača dvoznamenkastih, da igramo kolektivno, da imamo 20 asistencija.