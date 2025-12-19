Naši Portali
Kapetan Bruno Petković vodio do pobjede, junak je drugi Hrvat

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
19.12.2025.
u 19:59

Bruno Petković nakon ozljede dobio je par minuta, potom oko pola sata, a sad je kao kapetan odigrao 90 munuta u pobjedi svog kluba

Bruno Petković se vratio na scenu nakon neugodne ozljede. Naime, u prvoj povratničkoj utakmici dobio je posljednjih osam minuta, potom je odigrao posljednjih 25 minuta na gostovanju kod Karagumuka i u sudačkoj nadokandi krasnom minijaturom prevario obranu i pogodio za važan bod.

No, sad se Petković očito potpuno opravio je je krenuo u počenoj postavi prtiv Antalyaspora i njegov Kocaelispor slavio je s 2:1 u 17. kolu turskog prvenstva. Petković ne samo da je bio u početnom sastavu nego je ponovno bio i kapetan Kocaelispora i igrao je sve do sudačke nadoknade kada je zamijenjen.

No, junak susreta bio je drugi hrvatski igrač, ovaj put napadač Petković nije zabio, ali je zabio stoper Hrvoje Smolčić. On je u 24. minuti donio vodstvo Kocaelisporu. Potom su gosti izjednačili u 32. minuti, ali klub Brune Petkovića i Hrvoja Smolčiča uspio je poentirati pet minuta kasnije  i slaviti jer se do kraja rezultat nije mijenjao. 
Kocaelispor je trenutačno osmi u turskoj ligi, ali ima i utakmicu više od ostalih, to je bila jedina utakmica 17. kola koja se igrala u petak.
Ključne riječi
Turska Bruno Petković

