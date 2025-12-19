Kapetan Bruno Petković vodio do pobjede, junak je drugi Hrvat

Bruno Petković se vratio na scenu nakon neugodne ozljede. Naime, u prvoj povratničkoj utakmici dobio je posljednjih osam minuta, potom je odigrao posljednjih 25 minuta na gostovanju kod Karagumuka i u sudačkoj nadokandi krasnom minijaturom prevario obranu i pogodio za važan bod.

No, sad se Petković očito potpuno opravio je je krenuo u počenoj postavi prtiv Antalyaspora i njegov Kocaelispor slavio je s 2:1 u 17. kolu turskog prvenstva. Petković ne samo da je bio u početnom sastavu nego je ponovno bio i kapetan Kocaelispora i igrao je sve do sudačke nadoknade kada je zamijenjen.

No, junak susreta bio je drugi hrvatski igrač, ovaj put napadač Petković nije zabio, ali je zabio stoper Hrvoje Smolčić. On je u 24. minuti donio vodstvo Kocaelisporu. Potom su gosti izjednačili u 32. minuti, ali klub Brune Petkovića i Hrvoja Smolčiča uspio je poentirati pet minuta kasnije i slaviti jer se do kraja rezultat nije mijenjao.

Kocaelispor je trenutačno osmi u turskoj ligi, ali ima i utakmicu više od ostalih, to je bila jedina utakmica 17. kola koja se igrala u petak.