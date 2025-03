Aranitović se uspješno predstavio, ovacije "snajperistu" Perasu koji je zasuo koš Mornara sa sedam trica

Pred kojih 300-tinjak gledatelja odigrali su košarkaši Cibone utakmicu u kojoj su na stolu bili bodovi koji im donose mirniji san u nastavku sezone regionalne lige. Osim bodova, da umaknu Mornaru na tri pobjede, cibosima je trebala i pobjeda od najmanje osam koševa razlike kako bi i u međusobnom omjeru imali bolju koš-razliku.

A kako je to rekao njihov trener Josip Sesar, na koncu su ostvarili dvije pobjede u jednoj. I bodovnu i onu sa željenom koš-razlikom (82:64).

- Od starta smo imali puno energije no krajem druge i početkom treće četvrtine upali smo u probleme pa su nam suparnici sa "minus 19" stigli na "minus jedan". No, onda smo podigli razinu agresivnosti i iz dotrčavanja otvarali otvorene šuteve i pogađali za uvjerljivu pobjedu.

U početku susreta gosti - za koje igraju trojica Hrvata (Buljević, Runjić, Rogić) - nisu izgledali nimalo dobro. No, nakon odlične prve četvrtine (22:9) i prve četiri minute druge dionice (31:12), košarkaši Cibone počeli su igrati nonšalantno. A s time su omogućili gostima, koji su bili na rubu potpunog sloma, da na veliki odmor odu sa samo "minus osam" (33:25).

A do tog približavanja crnogorske momčadi došlo je nakon promašenog zicera (Ročak), dvije promašene otvorene trice (Majcunić), tri promašena slobodna bacanja (Radovčić) ali i obrambene p(r)opustljivosti.

Prije no što će otići u svlačionicu, Cibonin trener je proanalizirao statistiku iz koje je iščitao da je njegova momčad iz igre šutirala skromnih 37,5 posto (12-32) a iza crte za tricu još skromnijih 28,6 posto (4-14).

I u nastavak susreta ušli su cibosi u istom, anemičnom, stilu i to ih je stajalo dodatnog približavanja gostiju i to preko kapetana Buljevića (35:34). Zbog vidljiva umora i dekoncentracije Sesar je u tim trenucima prisiljen vaditi Radovčića i na mjesto razigravača uvesti igrača koji se momčadi pridružio tog dana. No, Aranitović je odgovorio uspješnim prodorom za dva i asistencijom za Skorićevu tricu (42:34). Uslijedile su još dvije asistencije za trice (Jokić, Perasović) te na zicer Bundoviću pa je ovaj novi igrač po izlasku zavrijedio prvi pljeska od Ciboninih kibica.

- Aranitović je igrač koji ima iskustvo igranja ABA lige ali i igranja u Španjolskoj i bit će nam od koristi. Napravio je s nama jedan trening, znao je tri akcije i napadački je svoj posao odradio sjajno - kazao je Sesar koji je pohvalio i Ivana Perasovića, igrača koji je Mornaru zabio sedam trica iz sedam pokušaja.

- Ivan je sjajan momak i jako veliki radnik koji nakon svakog treninga ostaje šutirati.

Premda se u početnim minutama posljednje četvrtine robusni bek Thomasson pokazao velikim problemom (probijao je Cibonine bekove s lakoćom), domaćin se naletu gostiju othrvao zahvaljujući tricama Perasovića (dvije) i Majcunića za 63:50. Uz to je Bundović odigrao nekoliko svojih minijatura, Aranitović je zabio iz kontre a kada je Peras pogodio još tri trice (u nizu, u 47 sekundi) za 76:52 pitanje pobjednika (na početku 37. minute) bilo je riješeno.

- Cibonina pobjeda je više nego zaslužena. Domaći igrači ušli su s velikom željom i htijenjem, za razliku od nas. Kao da nam se nije radilo biti ili ne biti. Nekad se zapitam što još trebam uraditi, nekad pomislim da tražim nemoguće a ne tražim ništa posebno. Od početka sezone nemamo lidera, nekoga tko će organizirati napad i tu nema pomaka. Ne volim govoriti o proračunu no mi ove sezone nismo u situaciji da dovedemo igrače koji mogu napraviti razliku u ovoj izuzetno kvalitetnoj ligi. Naš najveći problem ove sezone jest što imamo igrače koji su u ABA ligi igrali sporedne uloge ili ovu regionalnu ligu uopće nisu igrali a ovo je vrlo opasna liga - kazao je trener Mornara Mihailo Pavićević koji je najboljeg čovjeka imao u Hrvatu Lovri Buljeviću.

A ovaj centar meke ruke zabio je 19 koševa i upisao 11 skokova od čega je šest bilo napadačkih. Spomenuti robusni bek Thomasson zabio je 21 koš i to su jedina dva igrača koji su igrali iznad momčadskog sivila.

Kod domaćina, šuterski je prednjačio Perasović (22 koša, trice 7-7) a jedini dvoznamenkasti uz njega bio je još kapetan Radovčić koji je svih svojih 11 koševa postigao u prvom poluvremenu da bi u nastavku podlegao umoru. No, u listu strijelaca upisalo se svih 12 cibosa a dodatno se svojom skakačkom rolom (osam skokova) isticao bek Smajlagić, šuter kojeg šut ovaj put nije služio.

Petnaestoplasirana Cibona sada ima jednak broj pobjeda kao i četrnaesta Krka a da bi izbjegli razigravanje za ostanak/ulazak s drugoplasiranom momčadi Druge ABA lige, vukovi bi od sastava iz Novog Mesta, zbog nepovoljne međusobne koš-razlike, trebali ipak imati pobjedu više.