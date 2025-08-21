Naši Portali
SANKCIJE ZBOG NEREDA

Huliganski ispadi Torcide ponovo izbili Hajduku tisuće eura. Saznali su veliku novčanu kaznu

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
21.08.2025.
u 10:00

Hajduku ponovo blagajna curi zbog divljanja i ispada splitske Torcide na sjevernoj tribini stadiona

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o kaznama za treće kolo domaćeg prvenstva. Klubovima su dostavljena detaljna obrazloženja svake sankcije, a na službenim stranicama objavljen je i pregled izrečenih kazni po kategorijama prekršaja, u skladu s praksom Uefe. Najveću je kaznu dobio Hajduk, nakon što je Torcida bakljama gađala nogometaše na terenu.

Rijeka - Dinamo (16. kolovoza 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 1.750 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 2.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.750 eura.

FOTO Diletta prozirnom haljinom osvojila fanove. Svi gledaju u jedan detalj
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
1/20

Dinamo:
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 1.900 eura

Varaždin - Osijek (17. kolovoza 2025.)
Varaždin:
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 2.000 eura

Hajduk - Slaven Belupo (17. kolovoza 2025.)
Hajduk:
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 7.300 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disiplinskog pravilnika - Kazna: 2.700 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.

Đalović: Želimo ponoviti drugo poluvrijeme protiv Dinama, ovo nam mora biti nagrada za učinjeno
Ključne riječi
Torcida HNL Hajduk

DA
dallas1974
10:05 21.08.2025.

Za svu onu pirotehniku i gađanje igrača Hajduku SAMO 10.000 €? Jedina realna kazna bi bila zatvaranje Poljuda na 6 mjeseci. Ovako...

HŽalostanV
10:04 21.08.2025.

Sramota kako mala kazna za kriminal !

ZR
Ze Roberto u
10:14 21.08.2025.

Ovaj disciplinski sudac Slakoper je isto ajdukovac !! Ovako mala kazna za sve ovo. A ugrožavanje života igrača???

