Huliganski ispadi Torcide ponovo izbili Hajduku tisuće eura. Saznali su veliku novčanu kaznu

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o kaznama za treće kolo domaćeg prvenstva. Klubovima su dostavljena detaljna obrazloženja svake sankcije, a na službenim stranicama objavljen je i pregled izrečenih kazni po kategorijama prekršaja, u skladu s praksom Uefe. Najveću je kaznu dobio Hajduk, nakon što je Torcida bakljama gađala nogometaše na terenu.
Rijeka - Dinamo (16. kolovoza 2025.)
Rijeka:
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 1.750 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 2.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.750 eura.
Dinamo:
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 1.900 eura
Varaždin - Osijek (17. kolovoza 2025.)
Varaždin:
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 2.000 eura
Hajduk - Slaven Belupo (17. kolovoza 2025.)
Hajduk:
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 7.300 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disiplinskog pravilnika - Kazna: 2.700 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.
Za svu onu pirotehniku i gađanje igrača Hajduku SAMO 10.000 €? Jedina realna kazna bi bila zatvaranje Poljuda na 6 mjeseci. Ovako...