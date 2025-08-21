Huliganski ispadi Torcide ponovo izbili Hajduku tisuće eura. Saznali su veliku novčanu kaznu

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o kaznama za treće kolo domaćeg prvenstva. Klubovima su dostavljena detaljna obrazloženja svake sankcije, a na službenim stranicama objavljen je i pregled izrečenih kazni po kategorijama prekršaja, u skladu s praksom Uefe. Najveću je kaznu dobio Hajduk, nakon što je Torcida bakljama gađala nogometaše na terenu.

Rijeka - Dinamo (16. kolovoza 2025.)

Rijeka:

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 1.750 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.750 eura.

Dinamo:

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 1.900 eura

Varaždin - Osijek (17. kolovoza 2025.)

Varaždin:

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 2.000 eura

Hajduk - Slaven Belupo (17. kolovoza 2025.)

Hajduk:

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika - Kazna: 7.300 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disiplinskog pravilnika - Kazna: 2.700 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.