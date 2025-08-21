Bivši ljubimac Rujevice iskreno: 'PAOK je opasniji od Dinama, Rijeka će biti podređena iz jednog razloga'

Fabijan Komljenović rado se voli prisjetiti svojih dana u Rijeci s početka devedesetih. Taj grad i klub uvijek je doživljavao na poseban način. Koma je trenutačno glavni čovjek za nogometnu struku u zagrebačkom niželigašu HAŠK-u. Naravno, prati sva aktualna zbivanja oko našeg nogometa. Jasno je da će gledati prvu utakmicu play-offa Europske lige u kojoj Rijeka danas od 20.45 sati na Rujevici dočekuje grčki PAOK.

- PAOK je čvrsta momčad. Pokazalo se nekoliko puta da nam klubovi iz grčke lige ne leže. Uostalom, ako se ne varam, pobjeđivao je PAOK Dinamo, Hajduk, Lokomotivu. Igraju čvrst nogomet, riječ je o iznimno dobro posloženoj momčadi. Rijeci će biti jako teško, očito je da im ovaj ritam predstavlja određene poteškoće. A vidio sam neke loše stvari protiv Dinama gdje mi nisu nimalo dobro izgledali. Možemo gledati navijački i kazati da će Rijeka pobijediti, no realno, dao bih veće šanse PAOK-u koji je kvalitetnija momčad i naš će klub biti u podređenom položaju - smatra Fabijan Komljenović.

Nemaju širinu

Zašto će Rijeka biti u podređenom položaju?

- Čini mi se da im je roster rastegnut, nemaju širinu, to se pokazalo i protiv Dinama. Nemaju adekvatnu kvalitetu i zamjene koje bi mogle igrati dobro u Europi i domaćem prvenstvu. To je objektivan hendikep. Naravno, Rijeka ima individualnu kvalitetu u Fruku, Jankoviću, Radeljiću i još nekim igračima. Nemojte me krivo shvatiti, nikoga ne želim podcijeniti. No, Rijekin je problem zamor materijala i ritam u kojem moraju dobro igrati svaka tri dana. Dinamo je bio poseban izazov, a nadigrao ih je. Sada im dolazi podjednako ozbiljna momčad kao što je PAOK. Grčka je ozbiljna liga u kojoj se igra agresivniji nogomet, a to Rijeci ne odgovara.

Rijek će, dakle, teško zadržati onu prošlogodišnju prepoznatljivost?

- Bojim se da će ih koštati ovo igranje u Europi. Trebaju im prava pojačanja. Ako prodaju Fruka, Jankovića ili Radeljića, morat će pronaći adekvatne zamjene. Bez tog trojca, Rijeka ne bi bila ista momčad. Janković i Fruk lani su, uz stoperski par Radeljić-Majstorović, činio okosnicu momčadi.

Rijeka je znala taj problem učinkovito rješavati zadnjih godina?

- Možda i imaju rezervnu varijantu. Znam da Damir Mišković dobro radi taj posao. No, dok se pronađu zamjene i dok se momčad uigra, proći će neko vrijeme.

Kako vam se generalno čini ono što Radomir Đalović radi u Rijeci?

- Pa dobro, osvojili su dvostruku krunu. Sada u novoj sezoni, čini mi se, mora nadograditi momčad. Ima posebnu, fanatičnu, energiju, no ovo drugo mi baš ne ostavlja dobar dojam.

Ali dok stvari bude slagao Mišković, poslovnim potezima moći će se kamuflirati određeni nedostaci?

- Svakako. Mišković je zadnjih godina vukao jako dobre poteze. Ne trebamo zaboraviti ni Raića-Sudara. No, jasno je da svi očekuju neki novi iskorak. Ali očito se Rijeka mučila protiv Shelbournea, a protiv Dinama je pokazala je zamor materijala - kaže Komljenović.

Okrenimo se školi

No, jako je važno da ovaj Miškovićev koncept dugoročno ostane stabilan?

- Naravno, u pitanju je interes hrvatskog nogometa. Bez njega to ne bi bila ovako dobra priča. On je donio impuls Rijeci koja prije njega nije bila na ovoj razini. Odnosno, bila je moje doba, kada smo se borili za Kup Uefe ili ranije kada se igralo protiv Real Madrida. Nakon toga, Mišković je donio nešto drugo. Naravno, ne možemo uspoređivati bivšu Jugoslaviju s današnjom hrvatskom ligom - ističe Komljenović.

Logično, privatna inicijativa jedna je od rijetkih stvari koje nam gura nogomet naprijed?

- Treba se upravo okrenuti u tom smjeru. Baš kao što je slučaj u ozbiljnim sustavima u inozemstvu.

A gdje nam je ligaški nogomet u europskim okvirima?

- Dinamo u ligi prednjači po svemu. Hajduk i Osijek su daleko od Europe. Naša liga ne može, primjerice, konkurirati austrijskom sustavu koji je naglasak stavio na omladinske škole i ulaganja. Mi u tom smislu jako kasnimo i vrlo brzo ćemo imati problema. Dinamo jedini funkcionira na europskoj razini. Naše omladinske selekcije nisu uspješne godinama, a ne znamo pravi balans između stvaranja igrača i rezultata. U tom smislu moramo pomaknuti granice. HNS mora napraviti nešto, a ne treba nam toliki broj stranaca u ligi jer će nam i reprezentacija doći u problem - zaključio je Komljenović.