Huligani su ovo planirali godinama, kako je moguće da je grčka policija zakazala?!

Teški skandal dogodio se noćas na ulicama Atene kada su hrvatski huligani izazvali masovnu tučnjavu u kojoj je život izgubio jedan navijač AEK-a, a prema pisanju grčkih medija neki od ozlijeđenih još su uvijek u životnoj opasnosti. Sve to rezultiralo je odgađanjem utakmice između AEK-a i Dinama, ali u to je u ovom trenutku najmanje važno jer izgubljen je jedan mladi život što je takva tragedija da samu utakmicu stavlja u potpuno drugi plan.

Najveći krivci za ovu situaciju su, naravno, hrvatski huligani koji su se otisnuli na put prema Ateni, iako je zabranjen dolazak gostujućih navijača. Zbog toga bi apsolutno svi koji su u tome sudjelovali trebali najstrože odgovarati. No, krivca treba tražiti i u Grčkoj, njihova policija u potpunosti je zakazala jer je dopustila da 200-tinjak huligana najgore vrste dođe u njihovu državu i izazove takav incident, i to u utakmici koja je od starta proglašena utakmicom visokog rizika.

VIDEO Sukob grčkih i hrvatskih navijača u Ateni

Na navijačkim forumima sada se može pročitati da su Boysi ovu akciju spremali godinama, još otkako su 2015. godine u Ateni dobili gadne batine. Doduše, tada se radilo o navijačima Olympiakosa koji su udruženi s Delijama napali BBB-i, ali za njih je meta bila Atena. Htjeli su se "pokazati", napraviti šou u gradu u kojem se prije osam godina nisu dobro proveli. A ako se to znalo u navijačkim krugovima, onda je to morala znati i policija.

Iz AEK-a sada krivicu pokušavaju prebaciti na GNK Dinamo, stvaraju pritisak na Uefu kako bi se klub iz Maksimira oštro kaznilo, ali u cijeloj ovoj priči sam klub ne može snositi odgovornost jer ništa nije bilo u njegovim rukama. Kako su gostujući navijači zabranjeni, Dinamo nije prodavao ulaznice, nije organizirao putovanje navijača. Štoviše, iz kluba se apeliralo da navijači ni u kojem slučaju ne idu u Atenu, a sami incident odmah je osuđen uz još jedan poziv iz kluba da nitko ne odlazi u Grčku.

S grčke strane unatoč tome stižu optužbe prema GNK Dinamu u kojima se kaže da je Dinamo znao da dolaze huligani, ali da nikoga nije obavijestio, što je notorna glupost. Kao prvo, kakve bi Dinamo mogao imati poveznice s tim huliganima da bi znao takvu informaciju, a što se upozorenja tiče, kakvo veće upozorenje ikome treba od toga da je susret proglašen utakmicom visokog rizika i da su zabranjena gostovanja navijača?! Pa nije Uefa to napravila bez razloga. Stoga je jasno da su zakazale grčke službe i policija, jer prema snimkama koje pristižu, Boysi su u Grčku stigli osobnim automobilima i kombijima, čak i u koloni. Kako je moguće da ih nitko nije primijetio? Da su bez problema stigli do Atene, da ih nitko nije presreo, zaustavio... Pitanja su to koja će i grčka javnost postaviti nadležnim institucijama.

Sve u svemu, huligani koji su u Atenu došli samo s jednim ciljem napravili su veliku štetu, ne samo Dinamu, već i cijeloj našoj državi. Već sama činjenica da su uništavali neki grad sramotna je po sebi, a ubojstvo koje se dogodili ostavlja nas bez riječi. Jedino možemo reći da zaslužuju najveću kaznu i nadati se da se takvo nešto više nikada neće ponoviti!

