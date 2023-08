VIDEO Detalji užasa u Ateni: Stotinu uhićenih, među njima 87 Hrvata. Maloljetnik ima teške ozljede mozga

U atenskoj četvrti Nea Filadelfija gdje se nalazi Aja Sofija stadion, poznati i pod imenom OPAP Arena, prepravljene su bile prizorima nasilja i neobuzdanog divljaštva. Prema pisanju grčkih medija, oko stotinu navijača Dinama sukobilo se s navijačima AEK-a, pri tome je smrtno stradao 22-godišnji navijač grčkog prvaka.

Navode i kako je ozlijeđeno još osam osoba (tri Grka i pet Hrvata), a među njima je i jedan maloljetnik koji je zadobio teške ozljede glave i mozga nakon udarca kamenom. Navode i kako je uhićeno 96 osoba, među njima 87 Hrvata, koje su na ispitivanju u policijskoj postaji, piše Protothema .

Uefa je zabranila dolazak gostujućih navijača na utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka koja se održava večeras u 20:45. Grci već preispituju hoće li uopće biti održana , a pitanje je i kolike će biti kazne za ovakvo ponašanje navijačkih skupina. U Atenu je stiglo oko 200 navijača, vjerojatno uglavnom osobnim automobilima.

Zašto ih policija nije zaustavila premda je poznato koliko je utakmica rizična, nije poznato. Grčki mediji navode i kako su na mjesto događaja stigle snage specijalne policije koje su suzbijale incidente pomoću suzavca i dimnih granata.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷



Allegedly, the group of 150 bbb found themselves in the stadium area(aek part) and then started hitting everyone and everything in their path. These are serious incidents, and there are reportedly injuries. The… pic.twitter.com/kbsFGgVW81