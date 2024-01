Hrvatski vaterpolisti i izbornik Tucak zaradit će pozamašan novac ako večeras osvoje europsko zlato

Istinski vaterpolski velikan

Hrvatski zet je zvijezda finala: Vaš jezik naučio sam u baru, a supruga Marija navija za Španjolsku

– Dubrovnik je super grad, ali ću ga prvenstveno pamtiti po ljudima. U taj grad, od 45 tisuća stanovnika, ljeti dolaze milijuni stranaca, no on je unatoč tome sačuvao svoj vaterpolski identitet. A kada ste vaterpolist, to je za vas najljepša stvar. Vaterpolo je dio toga grada – rekao nam je Felipe Perrone.