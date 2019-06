Hrvatski vaterpolist nakon napadaja slijepog crijeva završio na operaciji

Hrvatska vaterpolska reprezentacija, barem otkako ju je kao izbornik preuzeo Ivica Tucak, kao da ne može bez problema. Uoči svakog velikog natjecanja ozljede učine da barem jedan igrač, a češće i više, izostanu iz sastava koji je izbornik zamislio. Ako oproštaj Sandra Sukna i izostavimo iz ove rubrike, nju su popunila dva nova otkaza.

Jugov branič Marko Macan nije iz Dubrovnika ni došao na pripreme u Zagrebu jer je ozlijedio šaku, pa je ostao na pretragama. A povratnik u nacionalnoj momčadi Luka Bukić dobio je napadaj slijepog crijeva, pa će vjerojatno morati biti operiran. A završni turnir Svjetske lige počinje već u utorak 18. lipnja...

- Vjerojatno smo za Beograd ostali bez obojice, vidjet ćemo kako će biti za Svjetsko prvenstvo u Južnoj Koreji koje je od 12. do 28. srpnja. To je očito karma koja nas prati, ali nema plakanja, nema nervoze. Bit će nam to motiv više da idemo punim jedrima naprijed - kaže Tucak.

Kakav niz - medalje sa šest SP-a

Rečeno je to na druženju s novinarima u Konzumovu supermarketu u Radničkoj cesti povodom potpisivanja sponzorskog ugovora između Hrvatskog vaterpolskog saveza i tvrtke Konzum iz Zagreba.

- Konzum je uvijek podržavao hrvatske sportaše, davao je koliko je mogao. Vaterpolistima želimo da obrane zlato u Južnoj Koreji - rekao je u ime domaćina Slavko Ledić, predsjednik Uprave Konzuma.

- Lijepo je kad hrvatske tvrtke znaju prepoznati vrijednost hrvatskog vaterpola, naša je deviza: najbolji s najboljima. Mi ćemo se sa svoje strane potruditi nastaviti niz fantastičnih rezultata, podsjetit ću samo da je naša reprezentacija osvajala odličje na šest Svjetskih prvenstava u nizu, što nikome dosad nije uspjelo. Želimo taj niz produžiti i sedmom medaljom, iako znamo da neće biti lako jer puno reprezentacija želi do postolja i konkurencija je uistinu velika - istaknuo izvršni direktor Perica Bukić, koji je brzo napustio druženje što je i razumljivo jer mu je sin Luka u bolnici.

Konzum će uskoro organizirati nagradnu igru u kojoj će dva najsretnija kupca dobiti nagradno putovanje na SP u Južnoj Koreji, a mi se vratimo našoj nacionalnoj vrsti i njezinim problemima.

- Sad je gotovo sigurno da ću u Beograd povesti Andriju Bašića, iako mi se u jednom trenutku činilo da će on biti taj koji je prekobrojan. Imao je odličnu sezonu u Vouliagmeniju, izvrstan je u napadu a mislim da ćemo ga isprobati i na poziciji braniča. A nakon Beograda vjerojatno ćemo sastavu pridružiti dvojicu novih igrača: Lozinu i Viskovića - otkrio je Tucak, dodavši:

- Eto, problema je puno, ali vratit će se to nama negdje. Izostanak jednog ili dvojice igrača ne može umanjiti naše ambicije.

Na druženju su bila i dvojica igrača: Maro Joković koji je s Jugom nastupio na završnom turniru Lige prvaka u Hannoveru i Ante Vukičević, koji je s Marseilleom osvojio Eurokup.

U sezoni 6-7 natjecanja

- Sezona je naporna, sa 6-7 natjecanja. To je nevjerojatan tjelesni, ali i mentalni napor. No, kad je reprezentacija u pitanju uvijek ima volje i dovoljnog motiva - naglasio je Joković.

- Očekivali smo da ćemo biti u idealnom sastavu, ali to se nije dogodilo. No, nadam se da ćemo i ovakvi izboriti vizu za OI u Tokiju. Ako se to dogodi u Beogradu, s manje ćemo nervoze na SP - pridodao je Vukičević.

>>> Pogledajte veliko finale teniskog turnira 'Gem Set Hrvatska' na Šalati