ANTE BUDIMIR

Hrvatski reprezentativac dobio je nagradu za izvanredno postignuće: 'Njegovo ponašanje je primjer svima'

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.10.2025.
u 16:36

Prošle sezone je pozvao 120 zaposlenika Osasune, od spremačica, trenera, suigrača do direktora, na ručak u lokalni restoran kako bi proslavio rekord kojim je postao najbolji prvoligaški strijelac kluba osnovanog prije 105 godina

Udruga bivših nogometaša Osasune uručila je priznanje hrvatskom reprezentativcu Anti Budimiru zbog "izvanrednog postignuća" prošle sezone u tom španjolskom prvoligašu. Priznanje s posvetom uručeno je 34-godišnjem napadaču tijekom ceremonije na stadionu El Sadar u gradu Pamploni.

"Tijekom svih ovih godina koliko igra za Osasunu, pokazao je da je primjer kojeg bi trebao slijediti svaki igrač, bez obzira bio on mlad ili veteran", rekao je u subotu Hini koordinator udruge Javier Bayona. Budimir igra za Osasunu od listopada 2020., a prošle sezone je zabio 21 gol. Time je bio treći strijelac španjolskog prvenstva iza Kyliana Mbappea iz Real Madrida i Roberta Lewandowskog iz Barcelone.

"Njegovo humano ponašanje na terenu i izvan njega također je primjer svima", napomenuo je Bayona.

Hrvatski golgeter istaknuo se nizom gesti izvan terena zbog kojih je postao omiljena osoba u Pamploni, gradu na sjeveru Španjolske.

Prošle sezone je pozvao 120 zaposlenika Osasune, od spremačica, trenera, suigrača do direktora, na ručak u lokalni restoran kako bi proslavio rekord kojim je postao najbolji prvoligaški strijelac kluba osnovanog prije 105 godina. Ponekad dolazi na treninge podmlatka gdje im prenosi iskustvo i daje savjete. Stariju susjedu odvezao je u bolnicu nakon što nije dolazio taksi po nju, a u ophođenju s navijačima i novinarima je srdačan i iznimno ljubazan.

"U sportskom smislu ruši sve rekorde koje smo mi igrači Osasune postavili tijekom godina", rekao je Bayona koji je 1980-ih godina igrao za Osasunu u prvoj ligi. Tada je klub prvi put izborio nastup u europskim natjecanjima, odnosno u Kupu UEFA-e.

Udruga Asociacion Osasuna Veteranos osnovana je 1963. godine, a u njenim prostorijama nalaze se fotografije svih ekipa kroz povijest, a također i klupske zastavice s utakmica. Ondje se okupljaju bivši igrači kako bi sačuvali svoju prošlost.

"Budijevo sudjelovanje u momčadskoj igri je jako uznapredovalo. On je veliki golgeter koji se ne štedi kako bi pomogao ekipi", napomenuo je Bayona.

"Njemu i njegovoj obitelji želimo sve najbolje", poručio je.

Tijekom dodjele priznanja Budimir, koji je u 186 utakmica zabio 73 gola, zahvalio je veteranima i navijačima na podršci koju mu pružaju. Udruga Osasuninih veterana priznanje je dodijelila i 23-godišnjem ofenzivnom veznjaku Aimaru Orozu za njegov doprinos klubu u kojem je potekao. Osasuna trenutno zauzima jedanaesto mjesto u španjolskom prvenstvu, nakon što je prošlu sezonu okončala na devetom.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Osasuna Ante Budimir

