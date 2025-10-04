Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KULTNI VATRENI

Rakitić otvorio dušu i priznao: Žao mi je zbog poruke koju sam poslao Modriću, ispričao sam se

Split: Slavlje na Poljudu nakon što je Hrvatska pobjedila Mađarsku s velikih 3:0
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 12:15

Nezaboravni dvojac zajedno je odigrao 84 utakmice za vatrene, a u razgovoru za kultnu talijansku La Gazzettu dello Sport Rakitić je pričao o svom dugogodišnjem kolegi

Legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić je uz Luku Modrića jedna od najvažnijih karika generacije hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila svjetsko srebro u Rusiji. Nezaboravni dvojac zajedno je odigrao 84 utakmice za vatrene, a u razgovoru za kultnu talijansku La Gazzettu dello Sport Rakitić je pričao o svom dugogodišnjem kolegi. 

- Nije čovjek koji puno priča, ali kada priča, morate biti vrlo oprezni. Govori ozbiljno, konkretno, nikada ne viče, već daje jasne upute. Voli šale, ali kada stvari postanu ozbiljne, vrlo je usredotočen i obraća pažnju na svaki detalj. Dobro se sjećam. 1. ožujka 2006., prijateljska utakmica Hrvatska-Argentina u Baselu. Igrao sam za Basel i već sam razmišljao o promjeni saveza. Otišao sam na stadion s klupskim ulaznicama. Luka je tog dana debitirao za reprezentaciju, a ljudi su mi govorili: ‘Gledaj, možeš igrati s njim‘ - otkrio je Rakitić. 

- Objavio sam poruku sreće na Instagramu Luki, slučajno koristeći anti-Juveov uzvik. Nisam znao, ispričao sam se. Imam veliko divljenje prema Juventusu, a trenira ih Tudor, Hrvat pod kojim su odlično igrali još prošle sezone - otkrio je nezgodnu situaciju od ljetos s Juventusom, ali Talijani su zaključili kako mu to navijači torinskih zebri sigurno neće zamjeriti. 

- Istina je da me Cristiano Ronaldo nazvao 2019. i rekao ‘dođi s nama u Juventus‘. I reći ću vam istinu, volio bih igrati u Italiji, to mi je žao što nisam ostvario u karijeri. Jako se divim talijanskom nogometu i vašem načinu života, a također sam i najveći obožavatelj Gattusa, koji me prošle godine trenirao u Hajduku. Imate sjajnog trenera, on će stići tamo gdje svi želite - rekao je o pozivu Ronalda u Torino. 

Slovački navijači u dvorani vikali "Cibona Zagreb"
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić Ivan Rakitić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tvrdi
Tvrdi
12:22 04.10.2025.

Šta kaže sakupljač sekundarnih sirovina ? Kog će pozvat u repku?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bačka Topola: Nogometaši Dinama stigli na TSC Arenu uoči početka utakmice protiv Maccabi Tel-Aviva
Video sadržaj
IVAN TOMEČAK ZA VL

Pojačanje Dinama oduševljava svojim igrama: 'Ako ostane zdrav, brzo će među vatrene'

- Stvarno na terenu izgleda odlično. Fizička moć mu se posebno ističe, jako je visoka, i to je danas jako važno. Ima moć ponavljanja, čvrst je u duelu, evo i protiv Maccabija je dodao asistenciju. Izrazito je brz, moćan i okomit - o Morisu Valinčiću je rekao Ivan Tomečak, 35-godišnjak koji je danas desni bek (ili desni vezni) Rudeša, a igrao je za Dinamo, Rijeku, Club Brugge, Al-Nassr, Lokomotivu, Goricu, Dnjipro i Mechelen

Učitaj još