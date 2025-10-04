Rakitić otvorio dušu i priznao: Žao mi je zbog poruke koju sam poslao Modriću, ispričao sam se

Legendarni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić je uz Luku Modrića jedna od najvažnijih karika generacije hrvatske reprezentacije koja je 2018. godine osvojila svjetsko srebro u Rusiji. Nezaboravni dvojac zajedno je odigrao 84 utakmice za vatrene, a u razgovoru za kultnu talijansku La Gazzettu dello Sport Rakitić je pričao o svom dugogodišnjem kolegi.

- Nije čovjek koji puno priča, ali kada priča, morate biti vrlo oprezni. Govori ozbiljno, konkretno, nikada ne viče, već daje jasne upute. Voli šale, ali kada stvari postanu ozbiljne, vrlo je usredotočen i obraća pažnju na svaki detalj. Dobro se sjećam. 1. ožujka 2006., prijateljska utakmica Hrvatska-Argentina u Baselu. Igrao sam za Basel i već sam razmišljao o promjeni saveza. Otišao sam na stadion s klupskim ulaznicama. Luka je tog dana debitirao za reprezentaciju, a ljudi su mi govorili: ‘Gledaj, možeš igrati s njim‘ - otkrio je Rakitić.

- Objavio sam poruku sreće na Instagramu Luki, slučajno koristeći anti-Juveov uzvik. Nisam znao, ispričao sam se. Imam veliko divljenje prema Juventusu, a trenira ih Tudor, Hrvat pod kojim su odlično igrali još prošle sezone - otkrio je nezgodnu situaciju od ljetos s Juventusom, ali Talijani su zaključili kako mu to navijači torinskih zebri sigurno neće zamjeriti.

- Istina je da me Cristiano Ronaldo nazvao 2019. i rekao ‘dođi s nama u Juventus‘. I reći ću vam istinu, volio bih igrati u Italiji, to mi je žao što nisam ostvario u karijeri. Jako se divim talijanskom nogometu i vašem načinu života, a također sam i najveći obožavatelj Gattusa, koji me prošle godine trenirao u Hajduku. Imate sjajnog trenera, on će stići tamo gdje svi želite - rekao je o pozivu Ronalda u Torino.