NEUNIŠTIVI KAPETAN

Hrvatska legenda ne može vjerovati: 'Neka liječnici pregledaju Luku Modrića, pa kako je to moguće?'

Serie A - AC Milan v Cremonese
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
04.10.2025.
u 08:39

Svakog dana sve je više tekstova i pohvala o kapetanu nogometne reprezentacije, a o njemu se očitovao i Hrvat koji ga jako dobro poznaje

Nogometna Italija i Europa ne prestaju pričati o neuništivom Luki Modriću koji predvodi tamošnjeg giganta Milan, svakog dana sve je više tekstova i pohvala o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije, a o njemu se očitovao i Hrvat koji ga jako dobro poznaje, legendarni vratar Tomislav Ivković.

Inače, Ivković je bio pomoćnik u stožeru tadašnjeg izbornika Zlatka Kranjčara, kad je Modrić i debitirao u dresu vatrenih, bilo je to 2006. godine u prijateljskom dvoboju protiv Messijeve Argentine (3:2) koji je odigran u švicarskom Baselu.

- Odigrao je odličnu utakmicu, pobijedili smo rezultatom 3:2, a tu je počela njegova priča s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. Mladog Modrića se sjećam kao inteligentnog igrača, koji je čak i tada razmišljao puno brže od ostalih igrača i imao je rješenje prije nego što je uopće primio loptu. Njegova vizija i čitanje igre bili su impresivni - rekao je Ivković u velikom razgovoru za taljanski medij Tuttomercato.

- Što još mogu reći o Modriću? Samo kažem da oni koji analiziraju nogomet, a mislim i na liječnike, trebaju ga pregledati kako bi shvatili kako je moguće da 40-godišnji igrač nikad ne staje, da igra kao da se ništa nije dogodilo 90 minuta, da u 85. minuti sprinta 2-3 puta kako bi osvojio loptu. Zaslužuje spomenik i to ne kažem samo zato što sam Hrvat - rekao je o Modrićevoj prezentaciji protiv Napolija.

Podsjetimo, Ivković je branio za klubove poput Dinama, Cibalije, Crvene zvezde, Genka, Sportinga... Bio je član jugoslavenske nogometne reprezentacije, skupio je 38 nastupa, a nakon odlaska u mirovinu bacio se u trenerski posao, a uz to radi i kao stručni komentator. 

