Hrvatski boksači: Uvijek smo željni medalja i slušanja hrvatske himne

Čelnici Hrvatskog boksačkog saveza, predsjednik Bono Bošnjak i glavna tajnica Nikolina Jurić, upriličili su svečani doček za trofejne boksače i njihove trenere koji su u posljednjih mjesec dana osvojili ukupno sedam europskih medalja (tri seniorske i četiri mlađeseniorske).

Osim mlađeseniorske doprvakinje Europe Lane Paljušić i njena trenera (i izbornika) Mladena Šteke, koji žive u Münchenu, u zagrebački hotel Diplomat stigli su svi ostali pa tako i Slavonci koji su u Beogradu spasili čast hrvatskog seniorskog muškog boksa. Dakako, govorimo o Gabrijelu Veočiću, najnovijem europskom prvaku u poluteškoj kategoriji, i Luki Pratljačiću, brončanom europskom superteškašu. A svoju medalju (srebro) hrvatskim je medijima pokazala i Lucija Bilobrk, drugoplasirana u kategoriji do 81 kilogram.

Bila je to prilika da se iskaže javno priznanje i njihovim trenerima a to su Pero Veočić, Matej Matković i Ante Matas. A priznanje su dobili i Dražen Burić i Danijel Vekić, treneri čiji su štićenici osvojili medalje na nedavnom mlađeseniorskom Prvenstvu Europe u Poreču. A pored Lane Paljušić to su još i Ema Plazina, Matej Marton i Josip Tokić, momak koji je sa svojih 205 centimetara bio najviši sudionik tog kontinentalnog natjecanja boksača do 18 godina.

- Uvijek smo željni medalja i slušanja hrvatske himne. Ne mora to biti u Beogradu, samo neka svira. Lijep je osjećaj kada osvajamo medalje u jednom tako bitnom i teškom sportu - kazao je Dražen Burić, trener BK Torcide, ligaški najuspješnijeg domaćeg kluba.

A da bez dobrog trenerskog vođenja nema niti uspjeha jesu li naznačiti upravo osvajači seniorskih medalja u Beogradu.

- Od srca hvala stručnom timu koji je radio vrhunski posao. Bez njihovih savjeta, podrške i u teškim trenucima u borbi, ne bi bilo niti ovog uspjeha. Ja sam uvjeren da je ovo tek početak nečeg lijepog i da je naš potencijal puno veći pa ćete prave stvari i vi, i mi, tek doživjeti - kazao je superteškaš Pratljačić kojeg, s trenerom mu Matkovićem, za tri tjedna čekaju olimpijske kvalifikacije na Tajlandu.

A na Tajland će i Sara Beram i Nikolina Ćaćić ali ne i novopečena europska doprvakinja Lucija Bilobrk jer njena kategorija (do 81 kg) nije olimpijska. A njen izbornik Ante Matas uputio je zanimljivu zahvalu:

- Hvala roditeljima svim mladih boksača koji su nam u ruke dali svoju djecu, u vjeri da ćemo ih voditi pravim putem. Ipak se radi o sportu koji je brutalno težak i opasan ako dođe u krive ruke.

A zahvala trenerima Matasu i Matkoviću stigla je od izbornika Pere Veočića:

- Na Prvenstvu Europe nastupili smo s devet boksača i četiri boksačice i osvojili tri medalje. Hvala Mateju Matkoviću i Anti Matasu na dobrim savjetima. Jedan drugog smo nadopunjavali i zajedno tražili najbolju taktiku za svakog od boksača i boksačica.

Kad smo već kod pohvala trenerima, najnoviji poluteškaški prvak Europe Gabrijel Veočić svog nije zaboravio pohvaliti:

- Hvala ocu Peri koji me naučio svemu što znam, hvala mu na dobrim savjetima i što mi je pomogao osvojiti zlatnu medalju.

A klinci, Marton i Tokić, zahvaljivali su pak onome iznad nas pa je tako Tokić kazao:

- Hvala dragom Bogu na svemu što mi je providio, slava ide njemu. Nadam se da je ovo samo početak.

A s obzirom na to kako o njihovu talentu pričaju njihovi treneri (Burić, Vekić) oni bi trebali biti oni koji će, jednog dana, na svojim leđima nositi hrvatski boks. Baš kao i Ema Plazina, srednjoškolka koja boks trenira samo pet mjeseci a već ima europsku medalju ali i udarac (kažu najsnažniji u ženskom boksu) koji odzvanja.

A Josip Tokić, osvajač prve europske medalje za BK Torcidu, izrazito je visok ali i srčan borac koji bi sa sazrijevanjem tijela (sad na svojih 205 cm još nema ni 90 kg) mogao biti naša nova (super)teškaška zvijezda. Matej Marton iz Boksačkog kluba Leona je pak izrazito okretan momak kojem se, kazuje njegov trener Vekić, također smiješi lijepa budućnost.