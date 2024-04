Lucija Bilobrk propustila priliku da kao debitantica osvoji zlato no sretna je i sa srebrom

Lucija Bilobrk propustila je priliku kakva se rijetkima pruža jednom u životu a velikoj većini nikad. Prorijeđenu konkurenciju boksačkog Prvenstva Europe, 24-godišnja članica Pit Bulla iskoristila je za prolaz u finale u kojem je, nažalost, izgubila od Ruskinje Elene Gapešine. No, s obzirom na to da je ovo bio njen debi na velikim boksačkim natjecanjima ona je jako sretna i s osvojenim srebrom.

Premda Gapešina u prvoj rundi nije bila bolja, bodovni suci su joj dali prednost zahvaljujući njenoj "navalentnosti". Svojom agresivnošću ostavila je bolji dojam premda je vrlo upitno je li baš ona i više pogađala. Nažalost, u drugoj rundi, armenski sudac u ringu procijenio je jedan Ruskinjin udarac kao nokdaun a čim vam broje to je automatski izgubljena runda.

A kada izgubite prve dvije runde do pobjede možete jedino ako u trećoj suparnicu nokautirate što se u ženskom boksu vrlo rijetko događa pa se tako nije dogodilo niti ovaj put. No, Luciji ipak treba čestitati jer se s tako malo boksačkog staža upustila u ovu priču i osvojila srebro. Dakako, u tome joj je svakako puno pomoglo iskustvo stečeno u kikboksu, tajlandskom boksu i savateu, borilačkim sportovima u kojima je osvajala naslove svjetske i europske prvakinje. I ne bi bilo loše kada bi se sada posvetila samo boksu jer u ovom sportu očito ima dobru perspektivu.

- Nisam ovo uopće očekivala. Prvo se želim zahvaliti mom treneru Anti Matasu te izborniku i klupskim trenerima te Savezu koji mi je omogućio da idem na Prvenstvo Europe - kazala je novopečena doprvakinja Europe.

Osim srebra, Luciji će za utjehu ostati i nagrada od 10.000 dolara koliko joj pripada kao doprvakinji dok će svim prvacima Europe pripasti po 15. 000 dolara.

A upravo toliko, i zlatnu medalju, imat će priliku u nedjeljno predvečerje osvojiti Gabrijel Veočić, hrvatski olimpijac, koji će se u finalu poluteške kategorije namjeriti na domaćeg borca Rastka Simića. Uvjereni smo da je Gabi bolji borac no na gostujućem terenu će to morati potvrditi tehničkom dominacijom jer bi, u suprotnom, bodovni suci mogli biti pod dojmom domaćinske atmosfere. Uostalom, zar nije začudno da su srpski boksači i boksači na ovom Prvenstvu Europe osvojili čak 20 medalja (11 ženskih i 9 muških). A to je, priznat ćete, za rubriku vjerovali ili ne.

Dakako, ponešto u toj priči igra i činjenica da u olimpijskoj godini kontinentalno prvenstvo zna biti slabije jer oni s izborenim olimpijskim vizama odmaraju i tempiraju formu za olimpijski turnir. Doduše, za Veočića se nikako ne može reći da je imao lak put jer je po putu morao eliminirati četvoricu vrlo ozbiljnih protivnika (Azerbajdžanca, Španjolca, Moldavca i Francuza) a mi se nadamo da će i petog.