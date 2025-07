Hrvatske vaterpolistice teško poražene u premijernom nastupu na Svjetskom prvenstvu

Snovi hrvatskih vaterpolistica o zapaženijem nastupu na Svjetskom prvenstvu rasprsnuli su se već u prvom nastupu i visokom porazu od Japanki (12:25). A koliko su suparnice bile agresivnije i plivački dominantne može se isčitati i iz činjenice da su postigle čak 16 tranzicijskih pogodaka - pet iz čistih kontri i čak 11 iz polukontri.

Na sve to hrvatska izbornica Mia Šimunić pokušavala je reagirati ne samo izmjenama nego i minutama odmora pa je u jednom trenutku kazala:

- Što radite cure, što se događa da je totalna pomutnja? Treba nam bolji protok lopte.

No, kako do njega kada vas suparnice pritišću već na centru, kada vam ne daju disati ni misliti jer su plivački okretnije pa niti ne uspijevate stvoriti situacije u kojima bi koristili prednost u snazi. A najviše se to vidjelo u trećoj četvrtini u kojoj su naše cure primile čak 11 pogodaka (a zabile pet). Od velike pomoći nam nije bilo ni 10 obrana vratarke Medvešek koja je prečesto ostajala na streljani.