EUROPSKO PRVENSTVO

Hrvatske stolnotenisačice saznala protivnice u osmini finala

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu: Hrvatska - Italija (žene)
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.10.2025.
u 20:51

U ostalim parovima osmine finala igrat će Rumunjska - Srbija, Poljska - Austrija, Nizozemska - Češka, Portugal - Luksemburg, Mađarska - Ukrajina, Švedska - Španjolska i Njemačka - Engleska

Hrvatske stolnotenisačice će u osmini finala Europskog ekipnog prvenstva u Zadru igrati sa Slovakinjama u četvrtak, odlučio je ždrijeb u dvorani Krešimira Ćosića

Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobabić su u Zadru dosad svladale Englesku (3-0) i Italiju (3-2), a ždrijeb im je dodijelio Slovakinje, koje su kao druge prošle u skupini. Slovačka je pobijedila Tursku s 3-0, a izgubila od Ukrajine s 1-3. 

Otkriveno što je Michael Schumacher nedavno učinio: 'To je znak života'

"Ždrijeb nam je donio Slovačku, sigurno ne najtežu reprezentaciju, ali ne i najlakšu. Moje cure su več igrale sa Slovakinjama i uglavnom pobjeđivale, tako da sam optimist. Iako, bit će to otvoreni meč, šanse su 50-50 ", kazao je izbornik reprezentacije Dragutin Šurbek

Za Slovačku nastupaju Barbora Varady, Ema Labosova i Tatjana Kukulkova

"Varady je njihova prva igračica, koju je Rakovac pobjeđivala, a Arapović je gubila od nje, druga igračica je Kukulkova s kojom smo se također susretali, a treći njihv reket je Labosova, na koju ćemo posebno obratiti pažnju jer mislim da je slabija od sve tri naše igračice". 

Ukoliko u četvrtak naše stolnotenisačice prođu Slovakinje, u četvtfinalu idu vjerojatno na Rumunjke, za koje Šurbek smatra da su prve favoritkinje za zlato.

U ostalim parovima osmine finala igrat će Rumunjska - Srbija, Poljska - Austrija, Nizozemska - Češka, Portugal - Luksemburg, Mađarska - Ukrajina, Švedska - Španjolska i Njemačka - Engleska. 

Ždrijeb osmine finala kod muškaraca bit će poznat kasno večeras. 

Zadar Europsko prvennstvo Slovačka Hrvatska stolnoteniska reprezentacija Stolni tenis

