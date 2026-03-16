Vučićev kum sramotno izvrijeđao Miru Bulja: 'Ovo poručujem tom ustaškom govedu'

Srbijanski ministar zadužen za javnu upravu Darko Glišić u ponedjeljak je gostovao na televiziji Pink TV, gdje je u vrlo oštrom tonu govorio o sinjskom gradonačelniku i saborskom zastupniku stranke Most, Miro Bulj, prenosi portal Alo.rs. Tijekom gostovanja Glišić je iznio niz uvredljivih komentara na račun Bulja, prisjećajući se ranijih međusobnih sukoba. Izjavio je kako mu je prije nekoliko godina poručio da bi ga, kada bi ga sreo, ošamario toliko snažno da bi mu, kako je rekao, “tom ustškom govedu uho bi zvonilo kao Sinjska alka”, aludirajući na poznatu manifestaciju Sinjska alka.

U nastavku je branio predsjednika Srbije Aleksandar Vučić, tvrdeći da Srbija više neće imati predsjednika koji će se, kako je rekao, “ispričavati i klečati pred Hrvatima”, aludirajući pritom na bivšeg srpskog predsjednika Boris Tadić. Naglasio je kako, prema njegovim riječima, Srbija danas ima predsjednika koji će, kako tvrdi, štititi interese srpskog naroda. Glišić je također rekao da bi volio biti dio neke buduće srpske delegacije koja bi posjetila Hrvatsku kako bi se, kako je naveo, susreo s Buljem i “reagirao na način koji je već spominjao”.

Ova izjava došla je kao reakcija na Buljevu objavu na Facebooku od nedjelje, u kojoj je kritizirao Vučića. Bulj je u toj objavi ustvrdio da srbijanski predsjednik ponovno upućuje prijetnje Hrvatskoj te je prozvao i hrvatske vlasti zbog, kako je napisao, preblagog odnosa prema njemu. Uz objavu je priložio fotografiju na kojoj se Vučić rukuje s hrvatskim premijerom Andrej Plenković tijekom jednog susreta u Dubrovniku.

Podsjetimo, sukob između Bulja i Glišića traje već neko vrijeme. Još 2024. godine Bulj je tvrdio da je Vučić u prošlosti poticao pobunu Srba u Hrvatskoj te ga povezao s četničkim vojvodom Vojislav Šešelj. Na to mu je Glišić tada oštro odgovorio, također uz niz uvreda i prijetnji. Bulj je nakon toga uzvratio porukom da se Srbija, prema njegovu mišljenju, još uvijek nije suočila s prošlošću te da nema smisla govoriti o normalizaciji odnosa dok se, kako je naveo, ne prizna odgovornost za agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Spomenuo je i Operation Storm kao podsjetnik na ratni ishod iz devedesetih.

Inače, Glišić je u kolovozu prošle godine tijekom gostovanja uživo na televiziji Pink doživio moždani udar, nakon čega je bio hospitaliziran i podvrgnut liječenju.