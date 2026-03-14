VRATILA SE

Zrinka Ljutić se javila nakon dobrog rezultata u Švedskoj, naglasila je što joj je trenutno važno

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
PONTUS LUNDAHL/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
14.03.2026.
u 17:23

Zrinku u nedjelju očekuje i pretposljednji slalom u sezoni na kojem će joj se pridružiti i Leona Popović

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je šesto mjesto na pretposljednjem veleslalomu u ovoj sezoni Svjetskog kupa, koji je u subotu održan u švedskom Areu, a za pobjednicom, Austrijankom Juliom Scheib je zaostala 2.32 sekunde.

"Jedan od boljih rezultata ove sezone i definitivno sam pokazala dobro skijanje, stabilno, konstantno kroz sektore. Nažalost, nisam uspjela ući u cilj kao prva u drugoj vožnji, ali sam svejedno završila šesta, nakon petog mjesta iz prve vožnje. Mislim da je to stvarno solidan rezultat, kad se sve uzme u obzir", izjavila je Ljutić nakon utrke u kojoj je učvrstila svoju poziciju među deset najboljih veleslalomašica u ovoj sezoni.

Zrinka će na finale u norveškom Haffjelu otići s 247 bodova i na osmom mjestu redoslijeda u veleslalomu, s mogućnošću da napreduje za još jedno mjesto.

"Bitno mi je da je skijanje dobro i da se osjećam samopouzdano. Imam još jednu utrku do kraja i dat ću sve od sebe", poručila je Zrinka koju u nedjelju očekuje i pretposljednji slalom u sezoni na kojem će joj se pridružiti i Leona Popović.
