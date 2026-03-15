Pavlek nije hohštapler, ali koliko god se trudio, više nikad neće moći izbrisati jednu stvar...

Bez ambicije da ga u ovim recima apologetski zastupamo, pokušat ćemo vam predočiti što je za hrvatski sport predstavljao Vedran Pavlek, čovjek koji je zbog izvida u Hrvatskom skijaškom savezu i sumnji u zakonitost poslovanja bio prisiljen odstupiti s mjesta direktora Saveza. Da bi šteta za funkcioniranje nacionalne skijaške udruge bila što manja, Pavlek se morao povući s mjesta s kojeg je vedrio i oblačio u hrvatskom skijanju u proteklih četvrt stoljeća. Opći je dojam uvijek bio da je daleko više vedrio nego što je oblačio, a hoće li takav dojam ostati i nakon očekivanog pravnog epiloga, to nam ostaje vidjeti.

Doduše, kada vam sudi popularni sudac "visokog suda javnosti" kao što je to "gospodin" Google", vi više nikad ne možete izbrisati ono za što vas današnji mediji terete. Pa makar vi i dokazali, kao što Pavlek sam tvrdi, da je sve radio u interesu naših sportaša i hrvatskog natjecateljskog skijanja. To bi valjda trebalo značiti da je izvlačio novac kako bi bolje mogao platiti trenere i servisere da bi natjecateljsko skijanje održao na najvišoj razini uvjeta za rad.

No stara je hrvatska navika da naši ljudi, pa tako i mediji, vole cipelariti one koji su na podu. A ta "navika" proizlazi iz ozlojeđenosti, trajnog nezadovoljstva, prema nerijetkim slučajevima korumpiranosti naših političara koji u građanstvu izazivaju dugotrajan i pomiješan osjećaj razočaranja, bijesa i bojazni što li nas još u takvom društvu čeka. Doduše, među onima koji uživaju u ovome što mu se događa zacijelo ima i onih koji su uživali u blagodatima koje su se nudile u VIP šatoru tijekom sljemenskih utrka Svjetskog kupa. I kojima je pitanje osobnog prestiža bilo pojaviti se ondje po mogućnosti u jaknama Hrvatskog skijaškog saveza.

Je li i Pavlek prijestupnik, vidjet će se nakon svih pravnih procedura koje će uslijediti, pri čemu je naš prvoloptaški dojam da ipak nije riječ o hohštapleru kakvim ga sada neki prikazuju, već više o hohšljakeru. Jer oni koji ga znaju, običavali su o njemu govoriti da je "čovjek koji radi 25 sati" dnevno, da vrlo malo spava i živi na organizacijskom i upravljačkom adrenalinu, ali i da je čovjek koji ima dobre izvansezonske ispušne ventile.

Ono što bi se u ovakvoj situaciji moglo pokazati problemom jest to da u tom svom radoholičarstvu i potrebi da sve kontrolira Vedran nije pripremio svog nasljednika. A kada jedan sustav toliko ovisi o jednom čovjeku, nesvakidašnje radne energije, onda njegovim odlaskom nastaje problem. Tom se temom pozabavio i mladi kolega s portala Hrvatski skijaški timovi, koji u objavi na Facebook stranici ističe:

– Već se pojavljuje pitanje tko uopće može zamijeniti Pavleka i sve što je radio. Odgovor je jednostavan. Nitko. I to ne smije biti cilj. Ne smije se više dogoditi da se tolika koncentracija moći i toliki broj različitih funkcija nađe u rukama jedne osobe. Te uloge moraju se podijeliti na više funkcija. Primjerice, potrebno je jasno razdvojiti direktora koji vodi sportski sustav od direktora koji se bavi poslovnim dijelom – ugovorima, sponzorstvima i financijama.

Dojma smo da nije ovo samo stav jednog novinara već i dijela domaće skijaške javnosti, u kojoj Pavlek zacijelo ima i određeni broj onih koji ga ne simpatiziraju. Tome je tako jer je tu i tamo morao otpisati neke mlade skijaše iz čiste ekonomske računice nametnute raspolažućim proračunom. Naime, da bi seniorsku selekciju održao kompetitivnom, uvijek je negdje morao podvlačiti crtu. Razumljivo je da su oni koji bi ispod nje ostali bili kivni i da možda taj osjećaj "baštine" i dandanas.

Svjestan svega navedenog jest i počasni predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza Srećko Ferenčak, koji ističe:

– Za vrhunski rezultat potrebno je imati tri čimbenika, i to kroz dulje razdoblje. To su vrhunski sportaš, vrhunski trener i vrhunska logistika. Vedran je vrhunska logistika. Pavlek je 28 godina bio prvi operativac Saveza i vrhunski organizator, sve je štimalo kao švicarski sat. I u svaku medalju, u svaki Globus, u svako postolje utkani su i njegovo znanje i ogroman rad i to mu nitko ne može oduzeti. Svi skijaši u A timu imaju sve pokriveno, a imamo i B i C tim. Istina je da je, po svemu sudeći, Vedran uspostavio krivi model financiranja i istraga će, ako dođe do suda, pokazati je li i kolika je njegova krivnja. Njegov doprinos razvoju i uspjesima hrvatskog skijanja je golem i to mu nitko ne može oduzeti, no ako se dokaže da je kriv, snosit će posljedice.

Ono što bi "slučaj Pavlek" mogao pokrenuti jesu izvidi o funkcioniranju nacionalnih i gradskih saveza drugih sportova, a za to, ako ima političke volje, moguće ima i razloga. Jer, ovo sa zaobilaženjem poreza, da bi se uštedjelo nešto novca za funkcioniranje sustava, zacijelo nije model od jučer.