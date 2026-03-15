Objavio fotografiju iz 1999. pa prozvao Orbána: 'Stani i sjeti se tko si bio'; Stigao mu odgovor

Nakon što već tjednima rastu napetosti između Mađarske i Ukrajine, u raspravu se sada uključio i Viktor Juščenko, bivši ukrajinski predsjednik. Uz fotografiju iz 1999. godine, poslao je otvoreno pismo mađarskom premijeru Viktoru Orbánu te naveo: "Viktore, pogledaj ovu fotografiju. Stojimo rame uz rame u vrijeme kada nam se budućnost naše regije činila zajedničkom, jasnom i svijetlom. Tada smo zajedno vjerovali da sloboda nije samo riječ, već najviši dar za koji se vrijedi boriti."

Istaknuo je kako Orbána pamti kao vođu koji je razumio cijenu dostojanstva. "Danas gledam vaše postupke i pitam se: gdje je otišao taj Viktor? Kako se dogodilo da čovjek koji je vidio stvaranje slobodne Mađarske sada igra sa silama koje žele uništiti slobodu njegovog susjeda? Ukrajina danas krvari za iste vrijednosti o kojima smo nekoć razgovarali za pregovaračkim stolom. Ne branimo samo svoju zemlju, branimo mir vaše zemlje, kao i mir cijele Europe", naveo je Juščenko pa istaknuo kako se politika, prije svega, odnosi na vrijednosti.

"Viktore, stani i sjeti se tko si bio. Povijest je strogi sudac. Ne oprašta onima koji su šutjeli ili pomagali zlu u vremenima velikih iskušenja. Nije prekasno za povratak svjetlu, istinskom europskom bratstvu, gdje se cijeni čast, a ne sumnjivi politički sporazumi. Pozivam vas da se suočite s istinom. Budite vođa kojeg je svijet nekada poštovao i koji je znao da je sloboda jedini put", zaključio je bivši ukrajinski predsjednik.

Orbán mu je odgovorio te ga pritom nazvao starim prijateljem. Mađari su, kako je istaknuo, oduvijek bili nacija boraca za slobodu te tu tradiciju nastavljaju i danas: "Molim vas, upozorite svog predsjednika: maknite ruke od slobode Mađara. Molim vas, uvjerite svog predsjednika da ne ucjenjuje moju zemlju niti prijeti njezinim vođama. Mađari su slobodan narod. Vaša borba za slobodu ne daje vam pravo da nas ucjenjujete ili nam diktirate uvjete. Molim vas, uvjerite svog predsjednika da državni terorizam kojim je digao u zrak njemački plinovod Nordstream neće djelovati protiv Mađarske. Dozvolite mi da vas podsjetim da smo, kada je izbio rat, dočekali vaše izbjeglice. Pružili smo im sklonište, hranu i sigurnost. Naredio sam otvaranje škola na ukrajinskom jeziku za vašu djecu, nešto što vi uskraćujete Mađarima u Zakarpatju."

Uz to, Orbán je sramotnim nazvao to što su prava nacionalnih manjina Mađara u Ukrajini gora nego što bila prije. "Zahvaljujem Bogu što zemlja s kojom sada ratujete nije neprijatelj Mađarske ili mađarskog naroda i nemamo namjeru to mijenjati. I dalje želimo ostati vaši prijatelji, ali nećemo sudjelovati u vašem ratu. Stoga vas molim da prihvatite da nećemo slati ni novac, ni oružje, ni vojnike u vaš rat", dodao je pa kazao kako se nada da će se vratiti starom duhu ukrajinsko-mađarskog prijateljstva. " Ako bi ikad neka strana sila zaprijetila vama ili vašoj obitelji, znajte da uvijek možete računati na mene; kod nas će uvijek biti sigurnog mjesta za vas", zaključio je Orbán.