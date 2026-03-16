FOTO Došao je u Zagreb i propisno parkirao, a onda ga je dočekalo ovo: 'Postoji li nešto što ne znam jer nisam iz kvarta?'

Netko mi je dignuo brisač iako sam normalno parkiran unutar crta. Postoji li nešto što ne znam jer nisam ni iz kvarta, a ni iz Zagreba, objava je to koja je uz fotografija osvanula u kvartovskoj grupi Knežije. "Tak i nama stalno dižu brisače ako parkiramo na jedno određeno mjesto, a normalno parkirani i ne smetamo. Netko misli da zauzimamo njegov parking", objašnjeno je u jednom od komentara.

"Ne sekirajte se, živim točno u toj zgradi i redovito ima neka bu*ala koja namjerno to radi! Pa bili parkirani normalno ili krivo. Nekome je očito jako dosadno", objasnila je jedna stanovnica Knežije. Druga, pak, dodaje kako ljudi tamo misle da je parking njihov. "I moja kolegica je jednom imala raspravu s jednim susjedom, a stala je normalno na parking", piše.

"Isto se događa i u Ulici Grge Novaka. Pojedincu smeta propisno parkiran auto, i onda pametnjaković diže brisače", "Netko to stalno radi po kvartu, Bez obzira kako ste parkirani", "Ja sam ulovila jednog susjeda kako mi trga brisače, snimila sam ga i rekla sam mu da ako još jednom digne da ću ja njegove slomiti. Auto nije nikome smetao ali se nalazio u toj ulici.. Užas", nizali su se komentari koji potvrđuju da nije bitno je li automobil parkiran propisno ili nepropisno.