Hrvatska visoko svladala Sloveniju u generalnoj probi za EP u rukometu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobijedila je izabranu vrstu Slovenije s 32:26 (16:10) u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Njemačkoj te time osvojila Croatia kup koji je danas završen u porečkoj dvorani "Žatika".

Pobjeda izabranika Gorana Perkovca nijednog trenutka nije dolazila u pitanje, a već nakon deset minuta su hrvatski rukometaši došli do prve osjetnije prednosti (6:1). Ta je prednost u prvom poluvremenu narasla i do najvećih +9 (16:7) u 28. minuti.

Slovenci su uspjeli do kraja prvog dijela utakmice smanjiti zaostatak na šest golova (16:10), a u 36. minuti su došli i do -3 (17:14). Bliže od toga im hrvatski rukometaši nisu dopustili doći, a pobjedu su potvrdili serijom 3-0 kojom su od 25:21 došli do 28-21 u 52. minuti.

Hrvatske strijelce je predvodio Veron Načinović s pet pogodaka, dok su po četiri gola postigli Luka Cindrić, Zvonimir Srna i Luka Lovre Klarica. Tri pogotka je postigao kapetan reprezentacije Domagoj Duvnjak. Odličan je bio vratar Filip Ivić koji je obranio čak četiri sedmerca i imao ukupno deset obrana.

Najbolji strijelci slovenske reprezentacije bili su Borut Mačkovšek s pet golova i Nejc Cehte s četiri pogotka.

Hrvatska reprezentacija će utakmice prve faze natjecanja na Euru odigrati u SAP Areni u Mannheimu. Prva utakmica protiv Španjolske na rasporedu je u petak, 12. siječnja (20:30 sati), a potom slijede dvoboji protiv Austrije (14. siječnja) i Rumunjske (16. siječnja).

U sljedeću fazu natjecanja plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake do šest skupina.