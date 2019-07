'Hrvatska svima mora biti na prvom mjestu, od nekih sam očekivao više'

Premda u Las Vegasu nije imao sve igrače koje je htio okupiti, izbornik Veljko Mršić zadovoljan je prikazanim na Ljetnoj NBA ligi. Hrvatska jest završila kao posljednja u neslužbenom poretku, no ova Hrvatska u društvu ljetnih NBA momčadi nije razočarala.

- Što se tiče igre, bili smo bolji nego što sam očekivao kada smo krenuli ovamo. Ostavili smo dobar utisak u obrani, a za nešto više nedostajalo je više pripremama i mijenjanja nekih navika. Sve utakmice gubili smo na isti način. Radi nedostatka koncentracije ali i zbog samozadovoljstva kada bismo napravili koju dobru seriju.

U tim trenucima nismo imali mentalitet "ova je obrana ključna, ne smiju nam dati koš". Napadački smo pak bili inferiorni u odnosu na druge momčadi jer fizički nismo mogli parirati. No, bilo je trenutaka kada smo u napadu igrali jako lijepu košarku, a netko mi je rekao da smo baš mi momčad s najvećim postotkom koševa postignutih nakon asistencija.

Ovakvu hrvatsku momčad, sa samo jednim igračem ispod 21 godine, više su gledali izviđači europskih klubova nego skauti NBA sastava.

- Dosta igrača skrenulo je pozornost na sebe pa se dosta europskih klubova raspituje za naše pojedine igrače. Uostalom, tu su svi, promatrači iz Italije, Španjolske, Grčke, Izraela... Skoro pa nema ozbiljnog europskog kluba koji ne pošalje svog čovjeka, odnosno nema ozbiljnog sportskog direktora ili trenera koji se neće potruditi da dođe.

Cilj ove školske turneje bio je započeti slaganje momčadi koja će u veljači 2020. krenuti u kvalifikacije za Eurobasket 2021.

- U tom krugu od 15-ak kandidata, iz ove je momčadi pet a možda i šest sigurnih. To je minimalno. Vidjet ćemo kako će tko sljedeću sezonu igrati i tko će od ovih koji nisu bili tu skrenuti pozornost na sebe kroz klupske nastupe.

Puno je bilo onih koji su bili pozvani, a nisu se odazvali poput Arapovića, Zubčića, Ljubičića, Bundovića, Krušlina Mavre, Božića, Junakovića, Bošnjaka...

- Bilo ih je dosta, iz raznoraznih razloga, a većina je navela neke individualne programe u sklopu kojih bi iskoristili da rade na svom tijelu. Po meni je to nonsens jer niti jedan neće napredovati bolje sa svojim individualnim programom od ovog programa koji mu je ponuđen.

Recimo, Mavra mi je rekao da mora individualno raditi baš kao i Arapović, a Božić da je naporna sezona iza njega. Doduše, Junaković i Bošnjak su se ženili, a Krušlin je imao obiteljski problem.

Buva se požalio na ozljedu koljena, Krajina se žalio na ozljedu, a Perić, Bilan i Planinić su rekli da se ubuduće vide u reprezentaciji, ali ne i ovo ljeto. Svi koji su se mogli priključiti a nisu, imaju za čime žaliti. Ne znam jesu li svjesni što su propustili jer igrali bi protiv igrača koji će za godinu, dvije, biti top NBA igrači.

Da li ga je netko razočarao do mjere da ga više neće zvati?

- Sigurno da sam neke.... Ajmo reći da sam od nekih očekivao više ambicioznosti kad im se nudila prilika da igraju u Las Vegasu, protiv igrača koji će biti All-Starovci, protiv igrača od kojih će barem 30 igrati u NBA, isto toliko Euroligu. Kod nekih je bilo i straha od igranja u ovoj brzini, snazi i intenzitetu u kojoj bi se razgolitili.

S druge strane, Šakić ima 31 godinu, a on je i kao naknadno pozvani rekao da je spreman i da mu je najveća želja igrati protiv NBA momčadi. Ja ću si takve stvari notirati i svi koji su se odazvali za ovo ljeto imat će povoljnije pozicije za ubuduće.

Recimo, Šakića i Marčinkovića vidim kao bitne igrače u našim kvalifikacijskim nastupima. Veliki dobitak ovog ljeta je pak Roko Rogić koji može biti primjer svim mlađim igračima. On je primjer kako je netko spreman i u 27. godini slušati, prihvaćati sugestije i napredovati pa je posljednje dvije utakmice na Ljetnoj ligi odigrao na ozbiljnoj razini s omjerom asistencija i izgubljenih lopti tri naprama jedan što je za razigravača odlično.

Da li bi bilo bolje da netko, tko dvoji oko igranja za reprezentaciju, to kaže i javno?

- Sigurno. Osim toga, ja neću imati nimalo sentimenta. Hrvatska svima mora biti na prvom mjestu i ako ima anomalija u ponašanju, bez obzira na igračke kvalitete, ja to neću tolerirati već ću tražiti da se držimo kulture rada i ponašanja koje smo postavili ovo ljeto.

No, nepravedno je govoriti o onima kojih nema, a ne spomenuti one koji su bili u Vegasu, a to su razigravači Radovčić i Rogić, braniči Badžim, Babić i Drežnjak, krila Ramljak, Šakić, Marčinković i Vuković te centri Čakarun, Vranković i Marić. Bili su družina koja je odlučila svakome skupo prodati svoju kožu pa ih je Mršić počastio fleksibilnijim režimom života dopustivši im izlazak na slobodan dan odnosno odlazak u šoping.

- Dečki su to zaslužili a i ne možemo doći u Vegas u držati ih u zatvoru, ako se svi ovdje ponašaju na drugačiji način. Bitno je na terenu daju sve od sebe, a dečki su od početka priprema davali sve od sebe. Pokušao sam im pokazati da ako su oni korektni, s jedne strane, i da će druga strana biti korektna. Nekad je slobodan dan kvalitetniji nego da smo održali ne znam kakav trening. Osim toga, i ja sam došao do nekih zaključaka o tome kako mi igrači reagiraju nakon slobodnog dana, koja je to razina koncentracije i tko se rekuperao a tko je bio još umorniji.

Iako mu je obećao, Mario Hezonja mu se još nije javio.

- Posao izbornika je komunikacija sa svim igračima i ona mora biti dvosmjerna. Minimum poštovanja je da odgovoriš na poziv i da se javiš. Kada vidimo hoćemo li dobiti pozivnicu za olimpijske kvalifikacije, uputit ću se ja na jednu turneju u SAD da se vidim sa svim našim NBA igračima.

Što s igračem poput Tomislava Zubčića koji je prvo pristao pa otkazao jer ga je Mršić svojedobno otpustio iz Cedevite? Hoće li ga prekrižiti?

- Ne bih išao tako daleko. Ako bude igrao u nekoj pravoj momčadi i bude nositelj igre ja ga nemam pravo križati zbog osobnih razmirica.

Nakon samo nekoliko dana po povratku u Hrvatsku, Mršić će s reprezentacijom ponovo na put. Već u petak. Ovaj put u Kinu, na dva turnira.

- Od ove momčadi iz Las Vegasa s nama će u Kinu Rogić, Radovčić, Marčinković, Drežnjak, Vranković i Marić, a priključit će nam se Dario Drežnjak, stariji brat od Matea, zatim Škara, Barnjak, Uljarević i Perković. Tražimo još jednog visokog igrača.