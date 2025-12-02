Hrvatska štafeta osvojila broncu na europskom prvenstvu, prvu nakon deset godina

Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x50 metara slobodno u sastavu Jere Hribar, Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hrvatska je štafeta u finalu ostvarila vrijeme od 1:23.79 minuta. U kvalifikacijskoj utrci izborili su prvo mjesto s rezultatom 1:23.51. Rezultat je vrlo blizu najboljem vremenu hrvatskih reprezentativaca (Draganja, Todorović, Puninski, Delač) iz 2009. kada su dečki u finalu ostvarili vrijeme 1:23.18

Zlato je osvojila Italija sa 1:22.90, a srebro domaćin Poljska sa 1:23.63.

Zadnju medalju za hrvatsko plivanje na europskim prvenstvima osvojila je Sanja Jovanović, 2015. godine

Uz odličan štafetni nastup, izdvojili bi nastupe Jane Pavalić koja je s rezultatom 25.83 na 50m leptir skinula juniorski, ml.seniorski i seniorski rekord Hrvatske te zauzela solidno 19.mjesto.

Nikola Miljenić je dobrim nastupom na 50m leptir u vremenu 22.84 zauzeo 16. mjesto te je ušao u swim-off s još trojicom plivača, no odjavom utrke odlučio fokus preusmjeriti na štafetu i druge discipline koje slijede u narednim danima.

Od ostalih natjecatelja nastupili su Luka Kmetić na 50m leptir te Filip Mujan na 100m prsno.