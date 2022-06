Hrvatska se javno usprotivila švedskom multimilijarderu, hoće li zbog toga biti kažnjena?

Načinu na koji je 60-godišnji švedsko-britanski biznismen Johan Eliasch reizabran za predsjednika Svjetskog skijaškog saveza (FIS) usprotivile su se javno četiri zemlje prijavivši slučaj Sudu za arbitražu u sportu (CAS). A među njima je i Hrvatska čiji se nacionalni savez udružio s austrijskim, švicarskim i njemačkim u nastojanju da ospori taj izbor.

Ovi izbori su bili farsa

Nije baš čest slučaj da se u takvim situacijama javljaju nacionalni savezi malih zemalja jer njima je, kada se međusobno bore veliki, najbolje prigušiti stavove i gledati sa strane. No u ovoj priči Hrvatska se priključila dvjema velesilama (Austrija, Švicarska) i jednoj sili (Njemačka) u nastojanju dokazivanja da Eliaschov reizbor nije prošao u duhu demokratskih vrijednosti.

Iste te zemlje svoj su stav o svemu pokazale i 26. svibnja, na dan izborne skupštine, kada su napustile glasanje, baš kao i još neke zemlje koje se nisu očitovale pred CAS-om sa zahtjevom o poništenju izbora. No, unatoč tome, milijarder s boravištem u Engleskoj dobio je 70 od mogućih 117 glasova (47 delegata suzdržalo se od glasanja) i zavrijedio ovacije onih koji su bili za njega.

– Izbori na kojima delegati imaju samo jednu opciju i u kojima im se kao jedini odgovor nudi "da" nisu u skladu s našim razumijevanjem prava i to je farsa – kazao je Stefan Schwarzbach, glasnogovornik i šef marketinga Njemačkog skijaškog saveza, tvrdeći da je delegatima trebalo biti omogućeno da glasaju i za opciju "ne".

Stav o tome nije se libio obznaniti ni direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek:

– Po ovom modelu glasovanja, ako je bilo 117 mogućih, da je samo jedan glasao "za", on bi bio izabran i mi želimo da se to raščisti. Kada je samo jedan kandidat u pitanju, onda se obično glasa proklamacijom, a ovo je već signal da velika većina nije zadovoljna već prvom godinom njegova vladanja i obećanjima. A to su zemlje koje imaju najbolje skijaše i organiziraju najviše utrka Svjetskog kupa, dakle alpske i skandinavske zemlje.

A nama ne preostaje ništa drugo nego se nadati da zbog ovoga Hrvatska neće biti kažnjena. I da nam neće biti oduzeta i ženska utrka, nakon što je ukinuta muška sljemenska utrka Svjetskog kupa. Inače, Eliascha kontroverznim čini to što je vlasnik tvornice sportske opreme Head (skijanje, tenis) koju je prestao voditi kao njezin izvršni direktor, ali nije prodao svoje vlasničke udjele. Riječ je o čovjeku koji je svojedobno bio savjetnik za zaštitu šuma i čistu energiju, a njegovo bogatstvo procijenjeno je na tri milijarde američkih dolara. Kao takav svojedobno je kupio jednu veliku brazilsku pilanu, a s njom i dio amazonske prašume kako bi je zaštitio od sječe pa je otpustio 1000 ljudi čije su obitelji od toga živjele.

Ostali nezarađeni milijuni

Osim toga, on teži centraliziranju FIS-ova marketinga što znači da bi Hrvatski skijaški savez ostao bez marketinških prava na Snježnu kraljicu. No to je nešto čemu se Pavlek ne protivi. Dapače.

– Mi načelno jesmo za centralizaciju marketinških prava, ali ne na način da vam se 40 sati prije izbora pošalje materijal od 150 stranica s prijedlogom promjena pravila iz FIS-ovih ugovora. To nije način kako se to radi. Mi smo još u rujnu 2003., dok još nismo imali utrku, predlagali centralizaciju i smatramo da u međuvremenu na stotine milijuna nije iskorišteno.