Pavlek: Izgubili smo mušku, a dobili na Sljemenu drugu žensku utrku

Najbolji hrvatski skijaši sljedeće godine neće imati to zadovoljstvo da voze domaću utrku Svjetskog kupa. Naime, Vijeće Svjetskog skijaškog saveza odlučilo je da se 2023. na Sljemenu neće voziti muška slalomska utrka.

Je li to neka vrsta kazne za ono što se događalo ne znamo. A dogodilo se to da su zagrebački organizatori, predvođeni direktorom utrke Vedranom Pavlekom, napravili pritisak da se muška utrka ipak održi unatoč procjeni direktora muškog Svjetskog kupa koji je predloži otkazivanje. No, ono se nije dogodilo jer je Pavlek izravno sa staze nazvao čelnike FIS-a i ishodovao održavanje utrke koja je, na koncu, zbog loših vremenskih uvjeta prekinuta i otkazana nakon što je stazu prošlo 19 skijaša.

Danas Vedran o tome kaže:

- Cijela ta situacija s vremenom i utrkom nije nam dobro došla. To se dogodilo u najgorem trenutku, kada su se u FIS-u mijenjali ljudi. No, kada netko u Kitzbuhelu napravi krivi nagib na posljednjem skoku pa dva-tri skijaša završe s ozbiljnim ozljedama, ta utrka se ne dira a direktor utrke također.

Svojevrsnu utjehu za Pavleka i zagrebačke domaćine, predstavlja odluka FIS-a o tome da će se na Zagrebačkoj gori u standardnom terminu održati dvije ženske slalomske utrke Svjetskog kupa. I ako će već Zubčić, Kolega, Rodeš i Vidović biti zakinuti, najbolje hrvatske skijašice Leona Popović i Zrinka Ljutić (a uz njih još pokoja cura) imat će priliku na domaćem terenu, pred svojim navijačima, boriti se za bodove.

- Možda je to za nas i dobro i možda oni koji su o tome odlučivali toga nisu niti svjesni. Inače, u posljednjem muškom kalendaru napravljenom 2020. bilo je 13 nacija, a ostalo ih je samo devet. Osim nas, više nema Norveške koja je jedna od najjačih skijaških zemalja svijeta, Finske i Bugarske. Ja vas pitam, da li je to dobar smjer!?

Zasigurno nije, a nije dobar i proces odlučivanja o kalendaru natjecanja.

- Cijeli proces nije bio dobar. Prije je kalendar išao kroz stručni odbor FIS-a a Vijeće bi ga usvajalo. A sada odborima nije bilo dozvoljeno da o tome raspravljaju pa kalendar, u dva navrata, u travnju i svibnju, nije bio usvojen.

I dok je Zagreb ostao bez muške utrke, jednu mušku utrku više dobio je Garmisch-Partenkirchen. Sezona će početi 22. listopada, tradicionalno u Soldenu, a završit će 19. ožujka u Andori, a u njoj neće biti niti ženskih utrka u Mariboru.

- Slovenci na kraju imaju četiri veleslaloma, sva četiri u Kranjskoj Gori. Dva muška u ožujku i dva ženska u siječnju, nakon Sljemena.

A kad se sve to tako događalo ne treba niti čuditi da je novi predsjednik Johan Eliasch već stekao jaku opoziciju. Švedski biznismen je, prošlog lipnja, naslijedio abdiciralog Švicarca Gian Franca Kaspera, koji je u međuvremenu i preminuo, a sada je krenuo u svoj prvi puni mandat. I premda je na izbornom Kongresu bio jedini kandidat, pa se očekivalo da bude izbaran aklamacijom, on je od 117 mogućih glasova dobio 70. Dakle, već se zamjerio velikom broju članova Kongresa i navodno mu sve najjače nacije u Svjetskom kupu, alpske i skandinavske zemlje, nisu dale podršku.

Inače, gospodin je u svojevrsnom sukobu interesa jer je vlasnik tvornice Head, koja se bavi i proizvodnjom skijaške opreme, pa je u svojevrsnom sukobu interesa. Premda je najavio da će se maknuti s te pozicije, on je još zabilježen u registrima kao predsjednik kompanije pa tako i na Wikipediji.