Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Val Gardena

Franjo von Allmen pobijedio na spustu ispred Odermatta

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.12.2025.
u 14:37

Odermatt je prvi u poretku spusta s 280 bodova, ispred von Allmena koji ima 230 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Odermatt vodi sa 765 bodova, 465 više od drugoplasiranog Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Švicarski skijaš Franjo von Allmen pobijedio je na spustu Svjetskog kupa u talijanskoj Val Gardeni ispred sunarodnjaka Marca Odermatta.

Nakon četvrtog mjesta u Beaver Creeku i drugog mjesta u prvom spustu u Val Gardeni, Švicarac je ovaj put trijumfirao na poznatoj talijanskoj stazi. Svoju četvrtu pobjedu u Svjetskom kupu ostvario je s vremenom 1:58,67 minuta. Njegov sunarodnjak i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt, zauzeo je drugo mjesto sa 0.30 sekundi zaostatka, a treći je bio Talijan Florian Schieder sa 0.98 sekundi zaostatka.

Odermatt je prvi u poretku spusta s 280 bodova, ispred von Allmena koji ima 230 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Odermatt vodi sa 765 bodova, 465 više od drugoplasiranog Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Natjecanje Svjetskog kupa nastavlja se u nedjelju superG utrkom u talijanskoj Alta Badiji.

Ključne riječi
Skijanje Franjo Von Allmen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!