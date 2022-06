VIDEO Mamić je nebitan, bitno je čiji je novac koji je njegov Dinamo posudio Bandićevoj Ciboni

Nova konferencija za medije Zdravka Mamića i teška situacija u Ciboni koja je pred stečajem bila danas tema u studiju Večernjeg lista. Naš novinar Ivan Halar razgovarao je s urednicom Premiuma VL-a Deom Redžić.

>> Pogledajte emisiju

- Sve ono što Zdravko Mamić napravio nije mogao učiniti sam. On je to napravio uz pomoć politike, a hrvatska je politika pokazala ogromno licemjerstvo. Svi koji su pomagali Mamiću trebaju biti u istoj situaciji kao on. Bio je sponzor i donator HDZ-a, bio je blizak SDP-u kada to treba. A kada vidimo da HDZ drži savez, a Mamić je njihov financijer... Nikad se to neće raspetljati. Neka Mamić kaže tko mu je javio kakva će biti presuda prije nego što je pobjegao. Neka kaže kakve su njegove veze s Branimirom Glavašem, Željkom Širićem... Trebao je reći sve ako želi dobro hrvatskom nogometu. A ovo što on govori koristi samo njemu i njegovoj obitelji. Njegov najveći poraz je to što njegov sin može ići u zatvor. On je ostavio sustav koji je zatrovan. I to je ono o čemu treba govoriti, a bespredmetno je razgovarati hoće li Mamić služiti kaznu u Hrvatskoj ili će umrijeti u Hercegovini - rekla je Redžić i dodala:

- Uprava je na neki način fiktivna i do sada je surađivala s Mamićem. Činjenica je da su oni godinama bili njegovi suradnici. Najveća tragedija je to što se Dinamo brani da nije opljačkan. Otkud snage da se to kaže ako je hrvatski sud presudio nešto drugačije? Indikativna je izjava Mirka Barišića da je Dinamo dužan novac Zdravku Mamiću.

Zatim se osvrnula na Cibonu.

- Na primjeru Dinama i Cibone se vidi sve ono što nije dobro u hrvatskom sportu i društvu. U 20 godina se nije zaustavilo bjesomučno trošenje novca. Teško je gledati da su uprave 30 godina uništavale klub. Politika je na kraju ušla u klub, a to je garnitura Milana Bandića. Uzete su joj nekretnine u centru grada. To je tužna priča, čak i indikativnija od Dinama. Nevjerojatno je da se klub za koji je igrao Dražen Petrović tako srozao i sada ga opet moramo spašavati našim novcem. Novac dolazi u Dinamo, a onda taj novac Dinamo posuđuje Ciboni... Novca u hrvatskom sportu ima, ali je ključan njegov raspored.

Što donosi budućnost?

- Dinamo će ostati, to je veliki klub. Trudim se gledati odvojeno Mamića i Dinamo. Strah me samo da ćemo za 10 godina opet pitati čiji je novac koji su Zdravko Mamić i Dinamo posudili Bandićevoj Ciboni. Čiji su to klubovi? Naši? Njihovi? To je ključno da se dozna. Nestala je ogromna količina novca, a mi ne znamo kamo je otišla.