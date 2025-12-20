Filip Zubčić saznao startni broj na veleslalomu u Alta Badiji: 'Dobro se osjećam ovdje'

Zubčić je na prva četiri veleslaloma nastupao s promjenjivim uspjehom. U austrijskom Soeldenu je osvojio 15. mjesto, u Copper Mountainu je došao do pobjedničkog postolja osvojivši 3. mjesto, a onda je u Beaver Creeku ostao bez plasmana u drugu vožnju. Prije tjedan dana je u Val d'Isereu osvojio 24. mjesto.

Na stazi Gran Risa se 15 puta natjecao u veleslalomima za Svjetski kup i 12 puta je osvajao bodove. Osam puta je bio među desetoricom najboljih, a najbolji plasman je ostvario 2023., kad je u prvom od dva veleslaloma bio drugi, a dan poslije četvrti. Četvrto mjesto je osvojio i prošle godine.

"Dobro se osjećam, uvijek mi se lijepo vratiti ovdje. Iskreno, ni sam ne znam kakva je forma. Ušao sam, nakon onog postolja, u seriju loših rezultata, u nekakvu krizicu. No, nije mi prvi put u karijeri, tako da se znam nositi s tim i nadam se da ću se 'iščupati' brzo", rekao je Zubčić u najavi nastupa na nedjeljnom veleslalomu i slalomu koji će biti održan u ponedjeljak.

Čak ni neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine ne bi trebale utjecati na uvjete na Gran Risi.

"Ova staza je u sjeni, nema nikad sunca. Navodno su stavili i dosta vode, tako da bi trebala biti tvrda, dosta tvrđa nego na zadnjim utrkama. Da, volim tu stazu. Zapravo, tanka je razlika između toga mrzim li je ili volim, jer sam se često mučio tu, a imao sam i lijepe trenutke, tako da se nadam da će sutra biti jedna dobra utrka", poručio je Zubčić.

U nedjelju će biti jedini hrvatski predstavnik na startnoj listi, a u ponedjeljak će mu se na slalomu pridružiti Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić.

Prva vožnja nedjeljnog veleslaloma je predviđena za 10 sati, a druga vožnja bi trebala započeti u 13.30 sati.