Hrvatska braća zadivila svijet, ovo još nitko nije napravio

Nakon što je Ema Sgardelli otvorila hrvatski niz medalja broncom, karataši su osigurali još dva odličja na Svjetskim igrama u Kini. U finale su se probila braća Kvesić – teškaš Anđelo (preko 84 kg) i poluteškaš Ivan (84 kg) – te se kući vraćaju sa srebrnim medaljama.

Anđelo je u finalu izgubio od Ukrajinca Talibova (0:4), dok je Ivana zaustavio jedino Jordanac Aljafari (0:4). Iako su oba finala završila porazom, braća su ovim uspjehom jasno pokazala da ozbiljno ciljaju na medalje na Svjetskom prvenstvu u Kairu.

Ovo je već drugi put ove godine da su braća Kvesić zadivila karataški svijet. U svibnju su na Prvenstvu Europe u Erevanu postali prva braća koja su istoga dana nastupila u finalima, a sada su u Chengduu ispisali novu stranicu povijesti – postali su prva braća koja su zajedno nastupila u finalima na istim Svjetskim igrama.

Taj je podatak potvrdio i glavni tajnik Europskog karate saveza, ujedno predsjednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek:

- Tijekom ovogodišnjeg EP-a razgovarao sam o tome s bivšim svjetskim prvakom Benetellom, ali i s predsjednikom Svjetskog karate saveza Espinosom. Ni oni se nisu mogli sjetiti sličnog slučaja.

Dodatna zanimljivost jest da su se i Ivan i Anđelo u finalu ponovno susreli s protivnicima od kojih su već izgubili u skupini, što pokazuje koliko su imale teške ždrijebove.

Ivan je natjecanje otvorio porazom od Aljafarija (0:8), no potom je svladao Nizozemca Briana Timmermansa (5:3) te prvaka Europe iz 2024., Grka Mastrogiannisa (5:0). U polufinalu je mlađi brat Kvesić uvjerljivo nadjačao Kineza Peiqi Diana (10:2).

Anđelo je turnir započeo pobjedom nad aktualnim svjetskim i europskim prvakom, Francuzom Filalijem (1:0). Potom je istim rezultatom bio bolji od Roba Timmermansa s Arube, a u posljednjem susretu skupine poražen je od Talibova (0:3). U dramatičnom polufinalu stariji Kvesić svladao je Egipćanina Tahu (6:5).

Obojicu je u ovim povijesnim nastupima pratio njihov klupski trener iz Hercegovine Zagreb, Davor Mrzak.