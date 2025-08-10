Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA VIJEST

Dvostruka tragedija: I drugi sportaš preminuo od ozljede mozga

Svijeća
Pixabay
VL
Autor
Hina
10.08.2025.
u 09:13

"Izražavamo najdublju sućut obiteljima, prijateljima i japanskoj boksačkoj zajednici tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena", priopćila je Svjetska boksačka organizacija u subotu

Dva japanska boksača preminula su nekoliko dana nakon što su zadobili ozljede mozga u borbama na istom boksačkom događaju u Tokiju. 

Shigetoshi Kotari umro je u petak, a Hiromasa Urakawa u subotu nakon što su ozlijeđeni u svojim borbama u dvorani Korakuen u Tokiju 2. kolovoza, izvijestili su japanski mediji. Oba 28-godišnja boksača operirana su zbog subduralnog hematoma, odnosno krvarenja unutar lubanje, navodi se u izvješćima.

"Izražavamo najdublju sućut obiteljima, prijateljima i japanskoj boksačkoj zajednici tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena", priopćila je Svjetska boksačka organizacija u subotu u izjavi o Urakawi, koji je izgubio od Yojija Saita nokautom.Kotari je preminuo od posljedica ozljede koju je zadobio boreći se protiv Yamato Hate u meču koji je završio neriješeno nakon 12 rundi.

Još jedan boksač, 28-godišnji irski borac u superperolakoj kategoriji John Cooney, umro je u veljači ove godine od ozljede mozga.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Ključne riječi
smrt Boks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još