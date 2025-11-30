Hrvatska bolja od Indije, čeka nas Australija za prolaz dalje

Hrvatska je otvorila Svjetski kup mješovitih ekipa pobjedom nad Indijom 8:6. Odlično otvaranje naših stolnotenisača i stolnotenisačica na premijernom nastupu u ovom natjecanju.

U ponedjeljak u 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu igrat će za prolaz skupine protiv Australije, koja je u prvom susretu izgubila od Japana s 8:1.

Naši su predstavnici sjajno ušli u meč - nakon igre mješovitih parova (Ban/Arapović) i dva pojedinačna dvoboja (Rakovac i Pucar) vodili su 7:2.

Za ukupnu pobjedu nedostajao je još samo jedan set, a njega su donijeli Ban i Kojić, osiguravši Hrvatskoj dodatan vjetar u leđa uoči važnog dvoboja s Australijom.

Inače, ovakav sistem ekipnog natjecanje igrat će se i na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028