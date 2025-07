Hrvatska berba medalja predzadnjeg dana EYOF-a: Dominirali smo u borilačkim sportovima

Pretposljednjeg dana Europskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) u Skopju dogodila se hrvatska berba medalja u borilačkim sportovima, iz džuda i tekvondoa stigla je po jedna srebrna i brončana kolajna. Berbu su otvoriledžjudašice… U kategoriji iznad 70 kg Antea Ajduković je najprije pobijedila Turkinju Serin, u četvrtfinalnom dvoboju i Gruzijku Gelašvili, a u polufinalu još i Čehinju Kaszperovu. U finalnom ogledu ippon je donio prednost i zlatno odličje njezinoj suparnici, Francuskinji Emmi Feuillet Nguimgo.

"Sretna sam i zadovoljna što sam došla do finala. Moglo je to na kraju biti i zlato, ali svejedno sam zadovoljna i znam da imam još prostora za napredak", poruka je „srebrne“ Ajduković.

Ana Bešker je nastup u kategoriji do 70 kg otvorila pobjedničkim ipponom protiv Španjolke Sanchez, potom je u četvrtfinalu na sličan način svladala i Grkinju Papaionnaou, ali je u polufinalu bolja od nje bila Srbijanka Andrić. U borbi za brončanu medalju Bešker je ipponom pobijedila Francuskinju Lucie Rullier.

"Jako sam sretna i uzbuđena nakon cijelog dana i mojih borbi, malo mi je žao zbog izgubljenog polufinala, ali medalja je tu i mislim da će ih biti i u budućnosti, vjerujem već i na Svjetskom prvenstvu za mjesec dana", izjavila je Bešker.

Dvoje hrvatskih predstavnika u tekvondou, Maja Srhoj (+63 kg) i Filip Krnjaić (+73 kg) stigli su u predvorje odličja, da bi im četvrtfinalne borbe, one iz kojih pobjede osiguravaju automatsku broncu, bile prolongirane za kasne večernje sate zbog nestanka strujnog napona u dvorani Fakulteta za tjelesni odgoj, sport i zdravlje u Skopju. Maja Srhoj je u pobjedničkom nizu bila bolja od Talijanke Palmisano, Čehinje Dinove i Ukrajinke Kučine. U polufinalnom dvoboju Srhoj je zaradila ozljedu ruke u području zgloba, no unatoč tome, treneru Veljku Lauri odlučno je kazala da će se boriti za zlato s Nizozemkom Nielle Vroegh. I to doslovce u posljednjoj borbi cjelodnevnog tekvondo programa koji se protegnuo do iza 23 sata. Ipak, struka je racionalnije rezonirala i odlučila o predaji borbe pa se Nizozemka bez izlaska na tatami okitila zlatnim odličjem, a Hrvatica srebrnim.

"Sve mi je dobro išlo do te nesretne ozljede. Jako sam željela nastupiti u finalu, ali procijenjeno je da ne riskiramo s pogoršanjem ozljede ruke. Srebrna medalja također je veliki uspjeh", kazala je Srhoj.

Krnjaić je zaustavljen u polufinalu (1-2), a moglo bi se ustvrditi i da je u trećoj rundi ispustio pobjedu za finale, samo pet sekundi prije kraja imao je vodstvo 6-3... S druge strane je bio čvrsti Ukrajinac David Hulij, koji je čudesno uspio preokrenuti na 15-6. Na putu do odličja mladi hrvatski borac eliminirao je Kosovara Tufu, Poljaka Ostaszewskog i Litavca Survilu.

"Medalja je tu i sveukupno mogu biti zadovoljan nastupom, ali ostaje žal za padom koncentracije u završnici treće runde polufinalne borbe. A to mi je odnijelo finale. Da toga nije bilo, nastup na EYOF-u bio bi čvrsta osmica", izjavio je Filip Krnjaić.

Klara Uglešić (do 63 kg) „zastala“ je u 2. kolu turnira, bolja od nje bila je Crnogorka Kraja.

Tako je peti natjecateljski dan na EYOF-u Skopju ipak završio hrvatskom „berbom“ medalja, dva srebra i dvije bronce iz borilačkih sportova za hrvatskih ukupnih osam. A lov na medalje u petak nije dobro počeo... Samo jedan bod dijelio je mješoviti par u streljaštvu Senku Martinović i Tomu Tadića od borbe za broncu. U disciplini zračna puška na 10 m bili su peti, a taj domet im je donio status „prvih ispod crte“.Za brončano odličje igrao je i stolnotenisač Deni Vale, ali je u četvrtfinalnom dvoboju pojedinačnog turnira bolji od njega bio Šveđanin Mark Usov (0-4).Nakon polufinalnog poraza od vršnjaka iz Njemačke (23-35), hrvatski rukometaši će u borbu za brončano odličje s Mađarima (subota, 12.15). U finalu će igrati Nijemci i Islanđani. Hrvatske odbojkašice za kraj EYOF-a igraju za sedmo mjesto s domaćinom, Sjevernom Makedonijom.