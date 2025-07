Hrgović najavljuje spektakl. Sprema nokaut i izaziva Usika: 'Mogu pobijediti bilo koga'

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović već nekoliko tjedana boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se intenzivno priprema za svoju sljedeću borbu. Treninge ponovno vodi iskusni trener Abel Sanchez, koji ga je vodio i u posljednjem meču protiv Joea Joycea. Pripreme se odvijaju u poznatoj dvorani u kalifornijskom Big Bear Lakeu, kroz koju su prošla neka od najvećih imena boksa, od Lennoxa Lewisa do Genadija Golovkina.

Do iduće borbe preostala su još samo tri tjedna, a protivnik mu je Britanac David Adeleye. Iako nije u samom vrhu svjetskog boksa, Adeleye je čvrst i ozbiljan izazivač. "Počeo sam sparirati, partneri su po mjeri, gabaritima i stilu mog suparnika. Radimo sve treba i uz Božju pomoć bit ćemo spremni i idemo po 19. pobjedu", poručio je Hrgović u Dnevniku Nove TV.

Dok Filip odrađuje teške treninge, boksački svijet ne prestaje komentirati nedavnu impresivnu pobjedu Oleksandra Usika, koji je nokautirao Daniela Duboisa i time dodatno učvrstio svoj status među najvećima u povijesti teške kategorije.

"Vjerujem da uz pravu izvedbu, pravu pripremu bez ozljeda, mogu pobijediti svakog, tako i Usika. Vidjet ćemo što će donijeti budućnost, koliko će on uopće ostati tu", rekao je Hrgović, osvrnuvši se na ukrajinskog šampiona. U slučaju pobjede protiv Adeleyea, Hrgovića bi mogla čekati borba s nekim iz samog svjetskog vrha. Na aktualnim ljestvicama odmah iza Usika nalaze se boksači poput Agita Kabayela, Josepha Parkera i Fabija Wardleyja. Svi potencijalni Filipovi protivnici i prepreke na putu prema svjetskom naslovu.

"16. kolovoza Filip Hrgović je ponovo u akciji, pratite me, vjerujem da vas neću razočarati i da ovaj put idemo do titule." Borba protiv Adeleyea održat će se 16. kolovoza u Rijadu, a Hrgović u meč ulazi kao favorit. No da bi to opravdao, morat će svoju dominaciju dokazati i u ringu.