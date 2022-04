Hrvatice pred bitnu utakmicu: Valjda se Francuskinje neće ugledati na muške kolege...

Rukometašice Hrvatske doputovale su u Poreč gdje će u nedjelju igrati jednu od svojih najvažnijih utakmica u posljednje vrijeme. U goste dolazi Češka, a riječ je o kvalifikacijskom susretu za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se u studenom ove godine igrati u tri zemlje – Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Hrvatskoj za plasman na EP igra samo pobjeda. Sve drugo značilo bi oproštaj od branjenja bronce koju su "kraljice šoka" osvojile u Danskoj prije dvije godine.

Češka ni blizu medaljama

U prvoj utakmici ovih dviju reprezentacija Hrvatska je pobijedila u gostima s 26:24, ali nije to bila nimalo lagana utakmica.

– U jednom trenutku tamo smo gubili s četiri ili pet razlike. Ali odigrali smo sjajno u završnici i kada bismo tu završnicu ponovili sada u Poreču, nitko ne bi bio sretniji od mene. Ukrajinu sam zaboravio čim je završio susret i sada je fokus na Češkoj – istaknuo je Nenad Šoštarić, izbornik Hrvatske.

Čehinje dolaze osokoljene velikom pobjedom nad Francuskom (31:30)...

– Sigurno je da ću dobro proučiti snimku te utakmice. No čini mi se da se Francuskinje nisu pretjerano trudile da ih pobijede, a nisu ni igrale u najjačem sastavu. Dobro, ta utakmica ionako nije bitna ako ih mi pobijedimo u nedjelju. Onda smo sigurno na EP-u jer, ako poslije toga Češka i dvaput pobijedi Ukrajinu, ne može biti ispred nas – razmišlja Šoštarić.

Ali ispred vas bi mogla na kraju biti Ukrajina, ako do kraja osvoji svih šest bodova.

– To nije realno. Zaista ne znam što bi se trebalo dogoditi da Ukrajina pobijedi Francusku na njezinu parketu. Opet, kada je riječ o Francuskoj, ništa me ne bi iznenadilo. Sjetite se samo muške utakmice protiv Portugala kada su izgubili dobivenu utakmicu i tako Hrvatsku udaljili od plasmana na OI u Tokiju. Ne vjerujem u sličan scenarij, ali bit ćemo pametniji nakon subote kada oni odigraju tu utakmicu – istaknuo je Šoštarić.

Od 2004. stalno na EP-u

I dok se naše rukometašice mogu pohvaliti osvojenom broncu na jednom velikom natjecanju, Čehinje nikad nisu bile u situaciji da se nadmeću za odličja. Igrale su na sedam europskih i šest svjetskih prvenstava. Najbolji plasman na EP-u su im osma mjesta iz 1994. i 2002. godine, dok im je najbolji plasman na SP-u osmo mjesto iz 2017. kada su u četvrtfinalu izgubile od Nizozemske. Na posljednjem EP-u bile su 15., a na SP-u su osvojile 19. mjesto, jedno mjesto iza Hrvatske.

Hrvatska za sada ima kontinuitet nastupa na europskim prvenstvima. Od 2004. nismo propustili nijedno. Nije nas bilo tek 1998. (u kvalifikacijama smo bili iza Ukrajine i Sjeverne Makedonije), 2000. i 2002. godine (oba puta smo u doigravanju ispali od Njemačke). Ali puno su stresnije bile kvalifikacije za svjetska prvenstva. Nismo igrali na čak sedam svjetskih prvenstava i to redom 1999. (ispali od Rusije zbog jednog pogotka), 2001. (ispali od Španjolske), 2009. (ispali od Francuske), 2011. (ispali od Njemačke), 2015. (ispali od Švedske), 2017. (ispali od Slovenije) i 2019. (ispali od Njemačke). Na zadnji SP, u Španjolskoj 2021. godine, plasirali smo se izravno zbog trećeg mjesta na Europskom prvenstvu u Danskoj 2020. godine.

– Mislim da smo protiv Ukrajine odigrale jako dobru i čvrstu utakmicu. Imali smo problema sa zicerima, međutim to smo uspjele riješiti u drugom poluvremenu. Napravile smo razliku u zadnjih 15 minuta te smo je zadržale do kraja utakmice. Kapitanović je bila na visokom nivou i na kraju je završilo s jako dobrom razlikom. Odradile smo pola posla, čeka nas u nedjelju još čvršća utakmica. Nadam se da ćemo skupiti glave i nadam se da će dvorana biti puna te da će nas navijači nositi do pobjede – rekla je Paula Posavec, prvo lijevo krilo naše reprezentacije, trenutačno igračica ljubljanskog Krima s kojim je izborila četvrtfinale Lige prvakinja. Za plasman na završni turnir Krim će igrati dvije utakmice protiv Vipersa.

Ivana Kapitanović imala je protiv Ukrajine 47,2 posto obranjenih lopti. Ako ponovi taj učinak, pobjeda protiv Češke neće nam izmaknuti.

– Ovoga puta zaista se nadam da će Žatika biti dupkom puna. Sada nam pomoć navijača treba više nego ikada – poručila je Kapitanović.

