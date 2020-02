Opet problemi s Hrvatom koji je odbio reprezentaciju! Objavio sliku u dresu, ali izigrao izbornika

Nakon Ljetne NBA lige u Las Vegasu i Stankovićeva kupa u Shenzenu, pred košarkaškim izbornikom Veljkom Mršićem prvi je natjecateljski zadatak. Riječ je o zagrebačkoj kvalifikacijskoj utakmici sa Švedskom (21. veljače), prvoj u nizu od šest utakmica za odlazak na Europsko prvenstvo 2021.

Za dvoboj s “vikinzima”, ali i za utakmicu s Nizozemskom u gostima (24. veljače), Mršić je objavio popis od 16 igrača, pri čemu je taj 16. igrač 17-godišnji Roko Prkačin, koji nije dobio poziv zbog onoga što već sada može dati seniorskoj reprezentaciji, nego zbog velike perspektive. No, zato je tu ponovo Roko Leni Ukić, dugogodišnji kapetan, koji je posljednji put za Hrvatsku igrao na EP-u 2017. Unatoč svima onima koji su bili za to da Ukić ostane u reprezentativnoj mirovini, Mršić je ipak uspio u svojoj namjeri:

– Nitko nema pravo svoj ego stavljati ispred reprezentacije, a Ukićeva uloga može biti jako bitna. I na terenu i izvan njega. Otkako sam postao izbornik, razgovarali smo nekoliko puta i Ukić je otvoren prema toj ideji.

Simon je spreman pomoći

Čini se da je Mršić uspio uspostaviti komunikacijski kanal i prema Kruni Simonu koji je u slučaju njegova izborničkog prethodnika bio zagušen.

– Savez je poslao dopis njegovu klubu, a ja sam razgovarao sa Simonom kad su igrali u Beogradu. Kazao mi je da želi igrati, a to je rekao i ljudima u klubu. Nadamo se da će riješiti teškoće s laktom i da će nam se pridružiti na gostovanju u Nizozemskoj, nakon gostovanja njegova Efesa kod Bayerna u Münchenu.

Obojica igrača trebala bi biti pojačanja u odnosu na momčad u prethodnom kvalifikacijskom ciklusu. A veliko stručno pojačanje bit će Damir Mulaomerović, bivši trener Cibone i aktualni strateg ABA drugoligaša Slobode iz Tuzle, koji će se u stožeru pridružiti pomoćnim trenerima Kujundžiću i Perinčiću.

– Mula i ja igrali smo tri godine zajedno u Ciboni, ali i dvaput na Europskom prvenstvu i jednom na Olimpijskim igrama. Dugo se poznajemo i poštujemo se. On je trener velikog potencijala i velikih ljudskih vrijednosti, a to je vrlo bitno. Ima karakter za velike stvari i sigurno nam može pomoći, kao što i mi možemo pomoći njemu da bude još bolji trener. Čast mi je kada neko tako veliko ime pristane biti u mojem stožeru, kao što je to u Cedeviti bio slučaj s Pozzeccom.

Zubčića nisam zvao

Mulaomerovića cijeni i većina naših NBA igrača, pa tako i Mario Hezonja kojem je jednu sezonu bio suigrač u KK Zagreb i možda baš on može približiti izbornika i Hezonju, kojem se taj igrač nije javio od ljetošnje razmjene telefonskih brojeva u Las Vegasu. Za neke je ohrabrujuće što je Hezonja objavio svoju fotografiju u hrvatskom dresu, no Mršiću to nije jamstvo za ono što traži:

– Ne zanima me tko što ima na sebi, nego vrijednosti koje ima u sebi. A govorim o vrijednostima bitnim za momčad i u tome ću biti nepopustljiv.

- Nije se još javio. Hoćemo li se čuti? To je na njemu - rekao je Mršić za RTL.

Podsjetimo, Hezonja nije igrao na Europskom prvenstvu 2017. godine, a nakon prozivki kapetana Ukića i pojedinih suigrača izjavio je kako nije bio u mogućnosti zbog ozljede. Dodajmo i kako su se čelnici Hrvatskog košarkaškog ljetos požalili da do njega ne uspijevaju doći jer im se ne javlja, a za hrvatske nacionalne medije ne govori već tri godine.

- Tu se nema više što reći. On je pred Eurobasket 2017. imao problem s koljenom i to mogu razumjeti, ali ne mogu razumjeti nejavljanje. Te stvari ne bih više niti komentirao - rekao je na Ljetnoj ligi Stojko Vranković, predsjednik HKS-a.

Iako nitko od pozvanih nije odbio izbornikov poziv, jednog igrača nije ni zvao zbog “prešutnog dogovora”. Onima koji se pitaju zašto nije pozvao Tomislava Zubčića, koji u Anzulovićevu Jeniseju odlično igra u VTB ligi, Mršić ovako odgovara:

– Lani sam ga pozvao za ljetni program i on je to najprije prihvatio, a potom otkazao. Zbog našeg odnosa i načina na koji smo se u Cedeviti razišli, on smatra da to nije dobro za njega, pa ga ovaj put nisam ni zvao.

Mršić je pozvao razigravače Ukića, Rogića i Radovčića, braniče-šutere M. Drežnjaka, Simona, Krušlina i Perkovića, krila M. Ramljaka, Marčinkovića i Nakića, krilne centre Šakića, Prkačina i Perića te centre Bilana, Planinića i Marića.

>>>> Pogledajte čime se bavi hrvatski boksač Stipan Prtenjača