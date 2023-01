HRS se oglasio neočekivanom porukom: 'Od istine se ne bježi. Ne bježimo ni od vrijeđanja...'

Hrvatska rukometna reprezentacija nije kvalitetno otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Švedskoj i Poljskoj. Egipatski su rukometaši, usprkoj glasnoj podršci s tribina u Jonkopingu, na kraju ostvarili uvjerljivu pobjedu i upisali prvu pobjedu (31:22). Jasno, naši igrači nisu mogli biti zadovoljni, nije zadovoljan izbornik, a nisu ni navijači.

>> Željko Musa: 'Moramo ispraviti što smo griješili i dati sve od sebe u sljedećim utakmicama'

HRS, naš rukometni savez, na Facebooku je danas objavio zanimljiv tekst i odgovorio na uvrede koje je dio navijača uputio igračima i stožeru po završetku susreta. Pročitajte ga u nastavku.

- Od istine se ne bježi... Jednom davno napisao je legendarni Blaženko Lacković i ostavio nam tu rečenicu u sjećanju zauvijek.

Ne bježimo od činjenica. Ne bježimo od toga da boli poraz protiv Egipta, da ga nismo očekivali ni u najružnijem snu. Ne bježimo od činjenice da nismo bili pravi. Ne bježimo od odgovornosti prema navijačima, ali i prema sebi, prema ljudima s kojima smo svakodnevno okruženi, prema onima na čijim leđima je nastao identitet hrvatskog rukometa.

Foto: PIXSELL 13.01.2023., Jonkoping, Svedska - Svjetsko rukometno prvenstvo, skupina G, Hrvatska - Egipat. HRvoje Horvat Photo: Pixsell/PIXSELL

Ne bježimo ni od vrijeđanja, kako igrača, stožera, tako i njihovih obitelji, prijatelja... Većina će reći zasluženo, u redu. No, možda ipak nisu to zaslužili na ovakav način jer i oni su ljudi, nečiji sinovi, očevi, i oni osjećaju, vide, čuju kao i svi mi, a nakon svega, ponovno idu na teren. Sami su to izabrali, jesu, ali uvijek i iznad svih Hrvatska, to je njihova nit vodilja i u to nikad nemojte sumnjati.

Ne bježimo ni od toga da i u Švedskoj imamo podršku naših navijača i na tribinama i u virtualnom svijetu na čemu smo iznimno zahvalni!

Do kraja skupine G još su dvije utakmice, Svjetsko prvenstvo traje do 29. siječnja, a to je još punih 15 dana. Svaka utakmica je novo dokazivanje. Riječi kapetana Domagoja Duvnjaka su: “Nećemo se predat'.“