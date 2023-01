Horvat: Naravno da boli glava. Suđenje? Reakcija s klupe je bila jaka jer probijanja nije bilo

Hrvatska rukometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Švedskoj i Poljskoj. Iako su Kauboji imali glasnu podršku dvorane u Jonkopingu, egipatski rukometaši na kraju su ostvarili uvjerljivu pobjedu i upisali prve bodove (31:22). Jasno, naši igrači nisu mogli biti zadovoljni, a da su razočarani ishodom, potvrdili su Domagoj Duvnjak i Željko Musa na konferenciji za novinare.

U istom je tonu o susretu govorio izbornik Hrvoje Horvat.

- Naravno da boli glava. Naravno da se puno razmišljalo. Kako smo spavali? Kao i utakmica što je bila - loše. Nismo se baš naspavali. Teško se isključiti nakon ovakve utakmice. Nije bilo lako ni ugodno.

- Sigurno smo više toga mogli investirati u obranu. Moramo se znati pametnije natjecati. Psihologija je odigrala veliku ulogu, htjeli smo u jednom napadu zabiti dva gola, a to jednostavno ne ide. Trebalo je igrati šah, a mi za to nismo imali strpljenja. Nismo dobro stajali u obrani, protiv ovakve ekipe ako jedan segment ne štima, onda padaš. I nervoza raste. Nama se sve to dogodilo u drugom dijelu - kazao je.

Dotaknuo se i suđenja.

- Isključenje s klupe? Musi su sudili probijanje, reakcija s klupe je bila jaka jer probijanja nije bilo. To je u tom trenutku jednostavno tako i tu su nam jednostavno slomili vrat. Teško je odreagirati onda u takvoj situaciji. Minute odmora smo probali, mijenjali obrane, ali ništa se nije promijenilo. Jako nam se teško bilo sabrati.

Foto: PIXSELL 13.01.2023., Jonkoping, Svedska - Svjetsko rukometno prvenstvo, skupina G, Hrvatska - Egipat. HRvoje Horvat Photo: Pixsell/PIXSELL

Slijedi nam dvoboj protiv Amerikanaca, sutra od 20.30 sati.

- Bit će sigurno promjena za SAD. Imamo tu još dva igrača koji smo poveli, sada još ne mogu biti konkretan po tom pitanju. Mi moramo gledati sebe, moramo razbistriti glave nakon ovoga. Amerika je dobila prvu utakmicu, na tim su krilima i pozitivno gledaju na SP - izjavio je.

- Imaju srednjeg i desnog vanjskog koji su prodorni, šutera na lijevom vanjskom koji je opasan i obranu koju predvodi naš Domagoj Sršen. Što sad? Ništa, idemo sad dobiti prvu utakmicu u Jonkopingu uopće i na ovom SP, pa ići dalje i čekati priliku ako se ukaže - zaključuje hrvatski izbornik.