Veselin Vujović napravio čudo na SP-u: Ni sam ne znam kako smo to učinili

Rukometaši Irana priredili su prvo iznenađenje na Svjetskom prvenstvu koje je počelo u Poljskoj i Švedskoj. U Krakowu su svladali favorizirani Čile (25:24). To je prva pobjeda Irana u povijesti u skupini na svjetskom prvenstvu. Gubio je Iran pet minuta prije kraja s tri pogotka razlike, no Veselin Vujović, izbornik ove azijske reprezentacije, napravio je pravo malo čudo i preokrenu rezultat u svoju korist. Sve nas je to podsjetilo na Svjetsko prvenstvo 2017. godine u Francuskoj kada je Hrvatska sredinom drugog poluvremena imala plus osam protiv Slovenije, a onda smo na kraju izgubili susret za broncu. Pogađate, na klupi Slovenije sjedio je Veselin Vujović, očigledno majstor za preokrete.

– Igrači Čilea bili su nevjerojatni. Bila je to stvarno, stvarno teška utakmica od početka do kraja. Nemam objašnjenje kako smo pobijedili u ovoj utakmici, ali naš je vratar bio nevjerojatan. Iskreno, rekao sam poslije utakmice da nismo zaslužili pobjedu i bilo mi je jako žao Aitora Etxaburua, izbornika Čilea, koji mi je bio suigrač u Barceloni početkom devedesetih godina – rekao je Vujović.

Bili smo na 40 posto

A vratar koji je bio junak Irana zove se Mohammad Siavoshishahenayati. Imao je 17 obrana, uz nevjerojatnih 43 posto obranjenih šuteva.

– Zovem ga skraćeno Siavoshi. Inače, zapamtio sam sva prezimena igrača. Morao sam naučiti u mjesec dana, koliko smo se pripremali za Čile. Sreća je da su mi dva važna igrača dobila vizu za Poljsku i stigli su u Krakow dan prije utakmice. Inače, igrali smo na samo 40 posto. Moji igrači kao da su se uplašili te prve utakmice, ali je na kraju sve ispalo dobro. Ovdje nas prati nekoliko medija iz Irana i svi su bili oduševljeni. Kažu da je u Iranu ludnica oko rukometa nakon ove pobjede – priča Vuja.

Desetak minuta prije kraja dogodila se pogreška u komunikaciji na klupi Irana. Naime, Mohammad Reza Oraei pritisnuo je zujalicu time-outa, što je rezultiralo dvominutnom suspenzijom.

– U tom trenutku mislio sam da smo izgubili utakmicu. Bilo je još gore kada je Askari dobio izravni crveni karton. Ali, sad je sve to povijest – istaknuo je Vujović.

Slijedi susret protiv Crne Gore, zemlje u kojoj je Vujović rođen (Cetinje, op. p.).

– U tom susretu bit ćemo u psihološkoj prednosti jer imamo dva boda, a oni nijedan. Svi govore kako je pobjeda nad Čileom dovoljna za prolaz u drugi krug. Kažem im da još ništa nije gotovo. Daj Bože da to bude tako, ali što ako Čile iznenadi Crnu Goru, a Crna Gora nas, pa se zatvori krug i mi ispadnemo? Nadam se da takvog scenarija neće biti – rekao je Vujović.

Jedno je sigurno u ovoj skupini...

– Da, to je da će Španjolska s lakoćom osvojiti prvo mjesto. Doduše, malo su se mučili protiv Crne Gore, a mislim da protiv Čilea i nas neće dopustiti nikakvo iznenađenje – naglasio je Vujović.

Iran tek drugi put igra na svjetskom prvenstvu, Prvi put plasirali su se 2015. godine, kada je domaćin bio Katar. Na kraju su osvojili 21. mjesto pobijedivši u President kupu prvo Čile (33:32), a potom i Saudijsku Arabiju (26:22). Na tom SP-u Iran je bio u skupini s Hrvatskom, koja je slavila s plus 19 razlike (41:22). Najbolji plasman Irana na prvenstvima Azije bilo je dvaput četvrto mjesto – 2006. i 2008. godine. Više uspjeha imali su na azijskim igrama gdje su 2010. u finalu izgubili od Južne Koreje, a 2006. su bili treći.

Zanimljiva je lista stranih trenera koji su bili izbornici Irana – Rusi Klimov i Kidajev, Slovenac Maček, Španjolci Guijosa i Montoya, Makedonac Kastratović te dva hrvatska trenera – Ivica Rimanić (2011.–2012.) i Irfan Smajlagić (2015.–2016.). Veselinu Vujoviću ovo je peta reprezentacija kojoj je izbornik. Prvo je bio izbornik Jugoslavije (2000.), potom Srbije i Crne Gore (2003.–2006.), Makedonije (2007.), Slovenije (2015.–2019.) i sada Irana. Inače, nije mu ovo prvi izlet u Aziju. Bio je trener dvaju klubova – Al Sadda iz Dohe te Al Shababa iz Dubaija. Među brojnim klubovima bio je i trener PPD Zagreba, s kojim je dvije sezone uzastopce igrao u četvrtfinalu Lige prvaka. Od igrača koji danas igraju za Hrvatsku na SP-u tada je u klubu trenirao Luku Šebetića i Leona Šušnju.

Pustio sam Šušnju na Hajduk

– Da, sa Šušnjom sam imao zanimljivu situaciju. Naravnom, tijekom boravka u PPD Zagrebu dobro sam upoznao sve igrače, pa tako i Šušnju, i znao sam da je veliki navijač Hajduka. Uostalom, ima na ruci istetoviran poznati Torcidin transparent – 1950., što je godinu osnutka najstarije navijačke skupine u Europi. I jednom prilikom Hajduk je igrao važnu utakmicu u Europi i Šušnja me pitao može li propustiti jedan trening i otići na Poljud. Na početku sam ga zezao i rekao da to ne dolazi u obzir. No, to je bila samo šala i naravno da sam ga pustio. Uostalom, i ja volim Hajduk. Znao sam da ću takvom gestom dobiti još veće povjerenje Šušnje i tako je i bilo – rekao je Vujović.