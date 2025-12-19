U Napoliju šokirani potezom Modrićevog trenera: 'Nemoguće da 33 kamere nisu zabilježile što se dogodilo'

Nogometaši Napolija izbacili su Milan iz talijanskog Superkupa pobjedom od 2:0 u polufinalu. Pogotke za pobjedu nebesko-plavih zabili su David Neres u 39. minuti i Rasmus Hojlund u 63. minuti. Napoli u finalu čeka boljeg iz dvoboja Bologne i Intera.

Utakmicu je obilježila napeta atmosfera na terenu i pokraj njega pa je tako mnogima upalo u oči kako se treneri Antonio Conte i Massimiliano Allegri nisu rukovali nakon utakmice. Došlo je do još jednog incidenta, a Napoli tvrdi kako je njihov koordinator stožeta Gabriele Oriali bio žrtva "nekontroliranog napada" od strane trenera Rossonera.

Napoli je izdao priopćenje u kojem oštro osuđuje potez Massimiliana Allegrija.

- SSC Napoli oštro osuđuje ponašanje trenera Milana, Massimiliana Allegrija, koji je tijekom polufinala talijanskog Superkupa u prisutnosti desetak ljudi uz teren i u izravnom televizijskom prijenosu teško uvrijedio Gabrielea Orialija uvredljivim i ponovljenim izrazima. Nadamo se da takav napad neće proći nezapaženo, pogotovo jer je s 33 kamere nemoguće ne zabilježiti što se dogodilo - napisali su.

Allegrija su morali smirivati njegovi pomoćnici i četvrti sudac, a za očekivati je kako će dobiti novu kaznu od talijanskog nogometnog saveza.