Borilački sport

Najveći svjetski borci u Splitu: Kik-boks kamp okupio čak 200 sudionika iz 22 zemlje

PIT BULL
VL
Autor
vecernji.hr
11.08.2025.
u 21:27

Kamp je koncipiran tako da spaja intenzivne tehničke i kondicijske treninge s druženjima i razmjenama iskustava između sportaša iz različitih dijelova svijeta

Proteklog je tjedna sveučilišni kampus Dr. Franjo Tuđman u Splitu bio središte svjetskog kik-boksa. Domaćin ovog globalno cijenjenog tradicionalnog događaja, KBK Pit Bull Split, ugostio je više od 200 sudionika iz čak 22 zemlje, među kojima se nalaze i neka od najvećih imena današnjeg kik-boksa. Na trening kampu sudjelovali su svjetski i europski prvaci te renomirani treneri: Alžirka iz Francuske Anissa Meksen, jedna od najboljih kikboksačica svih vremena, Litvanac Sergej Maslobojev, aktualni svjetski prvak i legenda borilačkog sporta, Samo Petje, vrhunski slovenski borac te domaći borci i treneri – Agron Preteni, Muhamet Deskaj, Ante Matas, Gordan Vatavuk i Marko Žaja.

Kamp je koncipiran tako da spaja intenzivne tehničke i kondicijske treninge s druženjima i razmjenama iskustava između sportaša iz različitih dijelova svijeta. Posebna pažnja bila je posvećena modernim metodama treninga, prevenciji ozljeda i unapređenju borilačkih vještina, a pojedini treninzi i demonstracije bili su otvoreni i za javnost. Kickboxing Summer Camp Split 2025 još je jednom potvrdio da je Split grad sporta i mjesto gdje se rađaju prijateljstva, razvijaju vještine i stvaraju budući prvaci. Sljedeće godine kamp će se održati od 2. do 9. kolovoza.

Ključne riječi
Kikboks Borilački sport

