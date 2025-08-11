Japanci traže hitne mjere nakon tragične smrti dvojice boksača: 'Dehidracija je opasna po mozak'

Japanski boksački dužnosnici trebali bi u utorak održati hitan sastanak nakon smrti dvojice boksača na istom događaju prije nekoliko dana. Boksači Shigetoshi Kotari u superperlakoj kategoriji i Hiromasa Urakawa u lakoj kategoriji, obojica 28-godišnjaci, borili su se 2. kolovoza u dvorani Korakuen u Tokiju. Kasnije su preminuli nakon što su hospitalizirani i podvrgnuti hitnim operacijama na mozgu.

Japanska boksačka komisija (JBC) i drugi boksački dužnosnici trebali bi u utorak održati hitan sastanak, a lokalni mediji također izvještavaju da će tijelo sljedeći mjesec raspravljati o sigurnosti boksača.

"Posebno smo svjesni svoje odgovornosti kao dužnosnici ovog sporta", rekao je novinarima u nedjelju Tsuyoshi Yasukochi, glavni tajnik JBC-a, dodajući: "Poduzet ćemo sve mjere koje možemo."

Japanski mediji istaknuli su činjenicu da se boksači suzdržavaju od hidratacije kako bi brzo smršavili prije vaganja, što je rizična praksa.

"Dehidracija čini mozak osjetljivijim na krvarenje", prema novinama Asahi Shimbun.

Ovo je jedna od tema o kojoj JBC želi razgovarati s trenerima, izvještavaju dnevne novine Nikkan Sports.

"Žele znati više o ovim metodama mršavljenja i kondicioniranju prije borbe, koje bi mogle biti povezane sa smrtnim slučajevima", izvještava list.

Nekoliko sportova posljednjih je godina pogođeno kontroverzama u vezi s posljedicama ponovljenih udaraca glavom na zdravlje sportaša. Sve veći broj studija i svjedočanstava povezao je neurološke zdravstvene probleme kod sportaša s potresima mozga, najviše u ragbiju i boksu.