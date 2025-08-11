Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
UPALJEN ALARM

Japanci traže hitne mjere nakon tragične smrti dvojice boksača: 'Dehidracija je opasna po mozak'

Epreuve de Boxe lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 (JO) au North Paris Arena de Villepinte
Dppi / Panoramic / Bestimage/BES
VL
Autor
Hina
11.08.2025.
u 16:00

Boksači Shigetoshi Kotari u superperlakoj kategoriji i Hiromasa Urakawa u lakoj kategoriji, obojica 28-godišnjaci, borili su se 2. kolovoza u dvorani Korakuen u Tokiju. Kasnije su preminuli nakon što su hospitalizirani i podvrgnuti hitnim operacijama na mozgu.

Japanski boksački dužnosnici trebali bi u utorak održati hitan sastanak nakon smrti dvojice boksača na istom događaju prije nekoliko dana. Boksači Shigetoshi Kotari u superperlakoj kategoriji i Hiromasa Urakawa u lakoj kategoriji, obojica 28-godišnjaci, borili su se 2. kolovoza u dvorani Korakuen u Tokiju. Kasnije su preminuli nakon što su hospitalizirani i podvrgnuti hitnim operacijama na mozgu.

Japanska boksačka komisija (JBC) i drugi boksački dužnosnici trebali bi u utorak održati hitan sastanak, a lokalni mediji također izvještavaju da će tijelo sljedeći mjesec raspravljati o sigurnosti boksača.

"Posebno smo svjesni svoje odgovornosti kao dužnosnici ovog sporta", rekao je novinarima u nedjelju Tsuyoshi Yasukochi, glavni tajnik JBC-a, dodajući: "Poduzet ćemo sve mjere koje možemo."

Japanski mediji istaknuli su činjenicu da se boksači suzdržavaju od hidratacije kako bi brzo smršavili prije vaganja, što je rizična praksa.

"Dehidracija čini mozak osjetljivijim na krvarenje", prema novinama Asahi Shimbun.

Ovo je jedna od tema o kojoj JBC želi razgovarati s trenerima, izvještavaju dnevne novine Nikkan Sports.

"Žele znati više o ovim metodama mršavljenja i kondicioniranju prije borbe, koje bi mogle biti povezane sa smrtnim slučajevima", izvještava list.

Nekoliko sportova posljednjih je godina pogođeno kontroverzama u vezi s posljedicama ponovljenih udaraca glavom na zdravlje sportaša. Sve veći broj studija i svjedočanstava povezao je neurološke zdravstvene probleme kod sportaša s potresima mozga, najviše u ragbiju i boksu.

Ključne riječi
Borilački sport Japan Boks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još