Svjetsko prvenstvo 2023. u rukometu: Nastupa i Hrvatska, evo rasporeda i satnica svih utakmica

Svjetsko prvenstvo 2023. u rukometu igra se od 11. do 29. siječnja u Poljskoj i Švedskoj. Nastup je izborila i hrvatska rukometna reprezentacija. Naši rukometaši u skupini su s Egiptom, SAD-om i Marokom.

Hrvatska će susrete prvog kruga u Švedskoj igrati u Husqvarna Areni u Jonkopingu. Budući da tri reprezentacije iz svake od osam skupina prolaze dalje, za Hrvatsku to ostvarenje nije upitno. Ali, jasno je svima da ključ uspjeha u Švedskoj, odnosno prolazak u četvrtfinale, a to je minimum onoga što je kao cilj postavljeno pred ekipu, leži u susretu s Egiptom. On je na rasporedu u petak, 13. siječnja 2023. godine u 20.30 sati. Dva dana kasnije u isto vrijeme igra se protiv SAD-a, a 17. siječnja s Marokom ponovno u 20.30 sati.

Kada prođe u drugi krug natjecanja, Hrvatska će put Malmoa. I taj grad i dvorana dobro su joj poznati. Tamo će je sasvim sigurno čekati Danska kao glavni favorit ne samo skupine H, već i Svjetskog prvenstva te još dvije reprezentacije. Riječ je o Tunisu, Bahreinu i Belgiji.

Po dvije najbolje reprezentacije iz tzv. glavnih skupina u Goteborgu, Malmeu Krakovu i Katovicama idu u četvrtfinale. Prolazak među osam najboljih donosi olimpijske kvalifikacije za Igre u Parizu 2024. godine. To je cilj koji su postavile mnoge reprezentacije i neće ga biti ni malo jednostavno ostvariti.

Izbornik Hrvoje Horvat uoči SP-a objavio je konačni popis igrača na koje računa. Izbornik je odlučio na put voditi 19 igrača. Budući da je na završnim pripremama u Poreču bio 21 igrač, s popisa su za sada otpali Luka Lovre Klarica i Tomislav Severec.

Skupina A (Krakow)

1. kolo, 12. siječnja

18:00 Čile - Iran

20:30 Španjolska - Crna Gora

2. kolo, 14. siječnja

18:00 Crna Gora - Iran

20:30 Španjolska - Čile

3. kolo, 16. siječnja

18:00 Crna Gora - Čile

20:30 Iran - Španjolska

Standings provided by Sofascore

Skupina B (Katowice)

1 kolo, 11. siječnja

21:00 Francuska - Poljska

1. kolo, 12. siječnja

18:00 Saudijska Arabija - Slovenija

2. kolo, 14. siječnja

18:00 Francuska - Saudijska Arabija

20:30 Poljska - Slovenija

3. kolo, 16. siječnja

18:00 Slovenija - Francuska

20:30 Poljska - Saudijska Arabija

Skupina C (Göteborg)

1. kolo, 12. siječnja

18:00 Zelenortski Otoci - Urugvaj

20:30 Švedska - Brazil

2. kolo, 14. siječnja

18:00 Brazil - Urugvaj

20:30 Švedska - Zelenortski Otoci

3. kolo, 16. siječnja

18:00 Brazil - Zelenortski Otoci

20:30 Urugvaj - Švedska

Skupina D (Kristianstad)

1. kolo, 12. siječnja

18:00 Mađarska - Južna Koreja

20:30 Island - Portugal

2. kolo, 14. siječnja

18:00 Portugal - Južna Koreja

20:30 Island - Mađarska

3. kolo, 16. siječnja

18:00 Južna Koreja - Island

20:30 Portugal - Mađarska

Skupina E (Katowice)

1. kolo, 13. siječnja

18:00 Njemačka - Katar

20:30 Srbija - Alžir

2. kolo, 15. siječnja

18:00 Njemačka - Srbija

20:30 Katar - Alžir

3. kolo, 17. siječnja

18:00 Alžir - Njemačka

20:30 Katar - Srbija

Skupina F (Krakow)

1. kolo, 13. siječnja

18:00 Argentina - Nizozemska

20:30 Norveška - Sjeverna Makedonija

2. kolo, 15. siječnja

18:00 Sjeverna Makedonija - Nizozemska

20:30 Norveška - Argentina

3. kolo, 17. siječnja

18:00 Sjeverna Makedonija - Argentina

20:30 Nizozemska - Norveška

Skupina G (Jönköping)

1. kolo, 13. siječnja

18:00 Maroko - Sjedinjene Američke Države

20:30 Egipat - Hrvatska

2. kolo, 15. siječnja

18:00 Egipat - Maroko

20:30 Hrvatska - Sjedinjene Američke Države

3. kolo, 17. siječnja

18:00 Sjedinjene Američke Države - Egipat

20:30 Hrvatska - Maroko

Skupina H (Malmö)

1. kolo, 13. siječnja

18:00 Bahrein - Tunis

20:30 Danska - Belgija

2. kolo, 15. siječnja

18:00 Belgija - Tunis

20:30 Danska - Bahrein

3. kolo, 17. siječnja

18:00 Belgija - Bahrein

20:30 Tunis - Danska