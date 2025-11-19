Hodajuća je legenda i čovjek kojem se divi svijet, ali njegova kći kaže: 'Nije dostojan zvati se tatom'

Legendarni britanski snooker igrač Ronnie O'Sullivan otkrio je da želi popraviti narušeni odnos s najstarijom kćeri Taylor-Ann Magnus, nakon godina razdvojenosti i javnih kritike s njezine strane. Sedmerostruki svjetski prvak u snookeru i po mnogima najbolji igrač u povijesti priznao je da je potrebno obnoviti njihov odnos, iako nije siguran hoće li pomirenje biti moguće.

Taylor-Ann, rođena 1996. godine iz O'Sullivanove veze sa Sally Magnus, ranije je u intervjuima oštro kritizirala oca, tvrdeći da nije sposoban biti roditelj. Istaknula je da O'Sullivan nikada nije upoznao svoju unuku Zarah-Ann.

"On možda jest svjetski prvak za neke, ali za mene nije dostojan da ga se naziva ‘tatom’, a kamoli ‘djedom’. Imati stvarno lošeg roditelja poput tebe pokazalo mi je što je u životu važno. On nije dio mog života. Ne bih željela da netko takav bude blizu mene i mog djeteta. Posljednji put sam ga vidjela sa 17 ili 18 godina."

O'Sullivan je sada u razgovoru za The Times kazao: "Nadam se da neće biti trajno. Mislim da moram napraviti neki korak kako bih to popravio. Ne znam kako će se sve riješiti, ali možda se jednog dana samo posloži. Tko zna?"

Za razliku od problema u odnosu s najstarijom kćeri, O'Sullivan uživa u bliskim odnosima s mlađom djecom iz veze s Jo Langley. S 19-godišnjom kćeri Lily provodi više vremena nego ranije, opisuje je kao "opuštenu i smirenu". Također, i 18-godišnji sin Ronnie Jr. prihvatio je preseljenje obitelji u Dubai, gdje će se obitelj okupiti za Božić.

O'Sullivan je u intervjuu objasnio razloge preseljenja: “U Velikoj Britaniji nisam mogao ništa obaviti. Najveći trenutak mog dana bio je otići u Stratford Westfield na čaj u Carluccio's. Radim puno na Bliskom istoku i u Kini, i nikada nisam mogao nadvladati jet lag. Bilo je to teško. Tamo zapravo nema puno stvari za raditi, niti mnogo stolova za snooker. Nismo tamo zbog luksuznog života. Volim jednostavnost, a i klima je odlična."