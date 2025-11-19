Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SPREMA SE SPEKTAKL

Ivan Perišić otkrio zašto neće navijati za Luku Modrića: 'On je moj kapetan, ali...'

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/5
Autori: Tomislav Dasović, Vecernji.hr
19.11.2025.
u 08:00

– Uvijek navijam za Inter. Čak i onda sada kada moj kapetan Modrić igra za Milan  – rekao je Perišić.

Do ponedjeljka su, kod Dalića, bili suigrači i partneri, a od jučer dvojica hrvatskih reprezentativaca ušla su u režim žestokih klupskih suparnika: Luka Modrić (40) i Luka Sučić (22) prvi će se put u nedjelju od 20.45 na San Siru sučeliti u jednom od najvećih derbija svjetskog nogometa: Inter – Milan ili Derby della Madonnina. Sučićev Inter dočekuje gradskog suparnika s vodeće pozicije Serie A s 24 boda, jednako koliko ih ima i drugoplasirana Roma, dok je Modrićev Milan na trećem mjestu s 22 boda, jednako koliko ima i četvrtoplasirani Napoli. Luka Modrić u ovoj sezoni ima 11 nastupa za Milan u talijanskom prvenstvu (plus jedan u Kupu), ukupno je na travnjaku proveo 965 minuta, postigao je jedan pogodak (protiv Bologne), ima dvije asistencije i dva žuta kartona. Prema platformi Sofascore, Luka je najbolje ocijenjeni nogometaš Serie A ove sezone s prosječnom ocjenom 7.75.

Derby della Madonnina bit će Modriću peti u kolekciji velikih derbija ili treći veliki gradski derbi – utakmica golemih naboja i prestiža – koje je tijekom 22 godine svoje bogate seniorske karijere igrao u četiri zemlje: Dinamo – Hajduk, Tottenham – Arsenal, Real Madrid – Barcelona, Real Madrid – Atletico i Milan – Inter.

A uoči ove utakmice javio se i Ivan Perišić koji je ranije nosio dres Intera. Otrkio je da će navijati za svoj bivši klub.

– Uvijek navijam za Inter. Čak i onda sada kada moj kapetan Modrić igra za Milan  – rekao je Perišić.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama
Ključne riječi
Luka Modrić Ivan Perišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja