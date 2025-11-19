Ivan Perišić otkrio zašto neće navijati za Luku Modrića: 'On je moj kapetan, ali...'

Do ponedjeljka su, kod Dalića, bili suigrači i partneri, a od jučer dvojica hrvatskih reprezentativaca ušla su u režim žestokih klupskih suparnika: Luka Modrić (40) i Luka Sučić (22) prvi će se put u nedjelju od 20.45 na San Siru sučeliti u jednom od najvećih derbija svjetskog nogometa: Inter – Milan ili Derby della Madonnina. Sučićev Inter dočekuje gradskog suparnika s vodeće pozicije Serie A s 24 boda, jednako koliko ih ima i drugoplasirana Roma, dok je Modrićev Milan na trećem mjestu s 22 boda, jednako koliko ima i četvrtoplasirani Napoli. Luka Modrić u ovoj sezoni ima 11 nastupa za Milan u talijanskom prvenstvu (plus jedan u Kupu), ukupno je na travnjaku proveo 965 minuta, postigao je jedan pogodak (protiv Bologne), ima dvije asistencije i dva žuta kartona. Prema platformi Sofascore, Luka je najbolje ocijenjeni nogometaš Serie A ove sezone s prosječnom ocjenom 7.75.

Derby della Madonnina bit će Modriću peti u kolekciji velikih derbija ili treći veliki gradski derbi – utakmica golemih naboja i prestiža – koje je tijekom 22 godine svoje bogate seniorske karijere igrao u četiri zemlje: Dinamo – Hajduk, Tottenham – Arsenal, Real Madrid – Barcelona, Real Madrid – Atletico i Milan – Inter.

A uoči ove utakmice javio se i Ivan Perišić koji je ranije nosio dres Intera. Otrkio je da će navijati za svoj bivši klub.

– Uvijek navijam za Inter. Čak i onda sada kada moj kapetan Modrić igra za Milan – rekao je Perišić.