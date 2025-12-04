Naši Portali
VELIKA UTRKA

Hoće li ga uloviti? Fenomenalni Kylian Mbappe u potjeri za Cristianom Ronaldom

LaLiga - Real Madrid v Valencia
JUAN BARBOSA/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
04.12.2025.
u 19:25

Napadač Real Madrida Kylian Mbappe pokušat će do kraja godine srušiti klupski rekord Cristiana Ronalda po broju golova u kalendarskoj godini

Sjajni francuski napadač je tijekom ove godine u dresu "Kraljevskog kluba" zabio 55 golova, četiri manje od klupskog rekorda od 59 golova koji je postavio Ronaldo 2013. godine. S još pet utakmica do kraja ove godine, Mbappe bi mogao nadmašiti portugalskog velikana.

Do kraja godine Real još očekuju ligaški susreti protiv Celte, Alavesa i Seville, u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja, te u Copa del Rey protiv još nepoznatog protivnika. Računajući i golove u dresu francuske vrste, Mbappe je u 2025. stigao do brojke od 62 gola.

Rekorder po broju golova u jednoj kalendarskoj godini u klupskom i reprezenativnom dresu je Lionel Messi koji je 2012. zabio čak 91 gol.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo
Ključne riječi
nogomet Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe

