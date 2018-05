HNS-ovo upozorenje navijačima koji kupuju ulaznice na crnom tržištu

Nikša Martinac, HNS-ov povjerenik za ulaznice, najavio je u utorak početak prodaje ulaznica za prijateljsku utakmicu Hrvatske i Senegala, koja je će se igrati 8. lipnja na stadionu Gradski vrt u Osijeku (18.00 sati), a napomenuo je i da još ima ulaznica za susret s Brazilom 3. lipnja u Liverpoolu.

Prodaja ulaznica za utakmicu Hrvatske i Senegala putem interneta počela je u utorak, 29. svibnja, a trajat će do 7. lipnja. Prodaja na blagajnama Gradskog vrta počinje u ponedjeljak, 4. lipnja, i traje do 8. lipnja (od 12 do 18 sati). Moguće je kupiti najviše četiri ulaznice po osobi, a sve ulaznice moraju biti personalizirane. Cijene ulaznica, kako je objavljeno na internetskom portalu HNS-a, iznose 100 kuna (tribina Zapad dolje), 70 kuna (tribina Zapad gore) i 60 kuna (tribina Istok).



Nikša Martinac osvrnuo se i na prijateljski susret sa Brazilom u Liverpoolu, koji je na rasporedu 3. lipnja.

- Ulaznica za susret s Brazilom još ima, a mogu se nabaviti preko službenih stranica Liverpoola. Preporuka je za hrvatske navijače da se okupe na za njih predviđenom mjestu, na donjoj tribini Anfield Road Standa - kazao je Martinac na konferencija za medije u Zagrebu.



Obračajući se navijačima koji putuju na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, Martinac je istaknuo:

- Po Hrvatskoj postoje oglasi za prodaju ulaznica, ali to je ilegalno. Govoreći iz iskustva, nekada te ulaznice ni ne postoje, a i ako postoje, ovoga puta ima novost za navijače. Naime, za ulaz na stadion bit će potreban i Fan ID, koji služi i kao viza za Rusiju. Ulaznica na kojoj ne piše ime i prezime, ali piše primjerice Hrvatski nogometni savez, također je personalizirana, a ime osobe vidi se na čitaču ulaznica na ulazu na stadion. Tko kupi takvu ulaznicu neće moći ući na stadion, odnosno neće moći izvaditi Fan ID.

Upozorio je i na opasnosti nabavke ulaznica na crnom tržištu.

- Svaka ulaznica koja nije kupljena na stranicama Fife i preko HNS-a, osim onih kupljenih ili dobivenih preko službenih Fifinih partnera i sponzora diljem svijeta, nabavlja se na nekoj vrsti crnog tržišta i ne treba se igrati s time. Tu više ni HNS ne može pomoći. HNS i hrvatsko veleposlanstvo mogu biti na raspolaganju svima koji su kupili ulaznice putem legalnih kanala prodaje. Provjere će biti rigorozne, a ruska će se država baviti onima koji su ulaznice kupili na sumnjive načine - napomenuo je Martinac.