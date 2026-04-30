Na rubu

Heroina u sjeni: priča o jedinoj Hrvatici na Olimpijskim igrama u konjičkom sportu

Damir Mrvec
30.04.2026.
u 17:28

Senka Budimir je certificirana trenerica u svim disciplinama konjičkog sporta, sutkinja u dresurnom i endurance jahanju, predsjednica Konjičkog kluba Bjelovar, trenerica povijesne postrojbe Bjelovarski husari te hrvatska braniteljica

Jedna od najposebnijih i, nažalost, nedovoljno istaknutih priča hrvatskog sporta vezana je uz Senku Budimir – jedinu Hrvaticu koja je kao trenerica nastupila na dvjema Olimpijskim igrama u Ateni 2004 i Pekingu 2008. godine, gdje je u parakonjaništvu ostvareno i iznimno peto mjesto. Uz to, kao trenerica jahača Slavko Hudina osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u Engleskoj. Riječ je o uspjesima koji su u trenutku kada su ostvareni prošli gotovo bez zaslužene medijske pažnje.

Senka Budimir je certificirana trenerica u svim disciplinama konjičkog sporta, sutkinja u dresurnom i endurance jahanju, predsjednica Konjičkog kluba Bjelovar, trenerica povijesne postrojbe Bjelovarski husari te hrvatska braniteljica i HRVI iz Domovinskog rata. Njezina svestranost i predanost sportu čine je jedinstvenom figurom na hrvatskoj sportskoj sceni.

S konjičkim sportom susrela se još 1980-ih godina, kada je započela s jahanjem i preponskim natjecanjima u Konjički klub Križevci, jednom od najjačih centara tog vremena, poznatom po vrhunskoj ergeli holsteinske pasmine i značajnim međunarodnim rezultatima. Njezino usavršavanje nije se odvijalo samo na terenu – paralelno je pohađala i Višu poljoprivrednu školu u Križevcima, čime je dodatno produbila svoje znanje o konjima i uzgoju.

Po povratku u rodni Bjelovar osniva vlastiti klub i posvećuje se radu s mladima. Upravo kroz taj rad izrasla su brojna imena hrvatskog konjičkog sporta, među kojima se ističe Željko Valuh, danas predsjednik Odbora sudaca Hrvatskog konjičkog saveza, koji je prve korake napravio upravo pod njezinim vodstvom.

Iako često više cijenjena u inozemstvu nego kod kuće, Senka Budimir ostaje ključna osoba u razvoju konjičkog sporta u Bjelovarsko-bilogorskom kraju. Kao trenerica i sutkinja aktivno sudjeluje u radu kluba i natjecanjima, dok jahači Konjički klub Bjelovar redovito postižu zapažene rezultate, osobito u endurance disciplini.

Poseban doprinos dala je i u radu s Bjelovarskim husarima, gdje kao službena trenerica sudjeluje u očuvanju tradicije i konjaničke baštine. Bila je i jedna od ključnih osoba u organizaciji Balkanijade u endurance jahanju 2016. godine u Kukavici, događaja koji je dodatno afirmirao regiju na međunarodnoj karti konjičkog sporta.

Osim u sportu, ostavila je trag i u novinarstvu, radeći za Vjesnik, Bjelovarski list i portal Bjelovar.info. Priča Senke Budimir nije samo priča o sportskim uspjesima – to je priča o predanosti, znanju i životu posvećenom konjima, sportu i zajednici.

balkanijada Senka Budimir Jahanje Bjelovar Konjički sport

