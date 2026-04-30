Najavljeni projekt podatkovnog centra kod Topuskog, nazvanog Pantheon AI, podigao je ogromnu prašinu i izazvao interes u hrvatskoj javnosti. Činjenica je da o samom centru zapravo znamo vrlo malo, osim arhitektonskih projekcija i najavljenih zahtjeva za električnom energijom. Čak i hrvatska Vlada tvrdi da o projektu ne zna mnogo. – Kako je izjavio ministar Šušnjar, investitor projekta Pantheon AI nije kontaktirao Ministarstvo gospodarstva RH ni državne tvrtke poput HEP-a ili HOPS-a koji se bave elektroenergetikom i priključenjem na mrežu. Prema pisanju medija, investitori bi sami gradili 280 km dalekovoda, izgradili vlastitu trafostanicu, vlastitu elektranu (solarnu od 500 MW), a ostatak električne energije nabavljali bi putem privatnih elektrana i obnovljivih izvora energije. Dakle, još je mnogo nepoznanica vezanih za sam projekt, a sve informacije znamo samo putem medija. Stoga, ne možemo komentirati pitanja vezana za podatkovni centar – kažu nam u Hrvatskom operatoru prijenosnih sustava, jednoj od institucija u čijoj je nadležnosti hrvatska elektroenergetska mreža.
Stručnjak o megaprojektu u Topuskom: Podatkovni centri za AI 'vuku' od tri do pet puta više struje od običnih
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.